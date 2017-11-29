韩国社会激辩兵役制改革

在韩国这个严格来说依然与朝鲜处于战争状态的国家中，义务兵役制一直被认为是神圣不可侵犯的，但它现在面临一场法律考验，即公民能否因为他们的信仰而拒绝服役。
在这里，服兵役是大多数年轻男子的一种必经仪式。征兵制度自1949年开始存在，而且军队的影响力远远超出军营的范围。学校和公司会为员工和学生安排为期三天的军训，以体验军营生活。电视节目请来参军入伍的明星。在职场上，直接主管通常被称为“神枪手”。
这种文化几乎没有为出于信仰的拒服兵役留下余地。据大赦国际称，韩国因拒服兵役而入狱的年轻男性比世界其他国家的总和都多。大赦国际在今年2月的一份报告中说，去年韩国有大约400人因此人狱。
但在最近几个月，围绕这个话题的司法分歧开始在韩国的下级法院上演，引发了围绕许多人心头的韩国社会基本制度的争论。
在56宗支持拒服兵役者的法庭裁決中，有39宗是今年作出的。尽管最高法院尚未支持任何无罪裁定，但这种转变助长了对于政府可能准备废止对拒服兵役者的监禁判决的希望——以及恐惧。
在5月大选之前，总统文在寅的竞选团队曾表示支持引入替代兵役制。有三项替代兵役法案正在国会等待审议，这些法案将使青年男子可以选择在社会福利机构中为残疾人或者老年人服务，或从事救灾工作，以替代在军队服役。
但也有许多人反对修改兵役制度，称必须首先履行参军义务。保守派议员郑真硕(音)最近在一次国会年度审计会议中说宪法规定，国防是一项义务。如果拒服兵役是有良心的行为，那么难道宪法是违背良心的吗？”
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