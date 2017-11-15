中国男子在日本遭遇假警察：1.9亿日元现金被盗

日媒称，东京警视厅搜查三课14日发布消息称，有一名中国籍男子（47岁）报案称，装有约1.9亿日元（约合人民币1110万元）现金的行李箱在东京都台东区台东4丁目的路上被3名男子盗走。警方认为该事件可能为盗窃事件，正在展开调查。
据共同社11月14日报道，警方透露，该男子在13日上午11点多，与中国籍友人（22岁）一同前往台东区内的珠宝收购店，将46公斤金条换成现金。他将现金装在行李箱并与友人告别后，上午11点半左右，在路上被三人搭讪称“（我们是）警察，（请出示）护照”等。
报道称，三人中的一个人替该男子拉着行李箱边走边交谈，之后突然逃走。由于其余两人也逃走，该男子在附近的警察岗亭报了案。
报道称，该男子介绍称，他在中国从事日本杂货的进口代理业务，没能听懂三个人的话。并说金条是“受到了在中国的某男子指示，从日本多个酒店收集而来。”他还表示，曾在台东区的收购店交易过几次，曾告诉店方11月上旬要来日本。
据报道，该男子指出，3名作案者都是35岁左右，上下身都穿着蓝色服装，警方正在对监控录像等进行调查。
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