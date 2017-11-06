十九大改革蓝图决定中国未来

埃菲社11月4日发表文章称，中国已经做好准备实施必要改革，来将目前的经济发展模式转变为以消费为主导的经济模式。经济改革将决定中国的未来。
文章引述“三艺”研究中心创始人安德鲁·波尔克的话说，前不久闭幕的中共十九大传递出的一个信息是，在国家政治经济的蓝图中，党的领导地位将进一步凸显。
文章称，中共在经济建设中进一步发挥领导作用已经体现在了对企业巡视力度的加大以及今年7月国务院金融稳定发展委员会的成立上。国务院金融稳定发展委员会的成立旨在加强金融监管协调、补齐监管短板。
文章称，中国看上去已经做好准备实施必要改革来转变目前的经济发展模式，将建立在投资和债务基础上的模式转变为以消费为主导的经济模式。
文章称，这其中的难度在于如何在不对国内生产总值造成很大负面影响的情况下实现上述转变，同时兑现环保承诺。改善环境也是中国政府在当前“重质多于重量”的经济发展进程中的一大要务。
中国欧盟商会指出，解决国企难题的永久性方案是将那些没有竞争力的企业剔除出市场，从而推动那些最具生产力的竞争者领导整个行业，使生产水平与市场需求一致，避免产能过剩。中国欧盟商会还认为，中国政府应当为国企和民企打造一个竞技场，让国企参与真正的市场竞争。为防止由此导致的失业问题，社会保障体系的改革也将是必要的。
贝莱德投资集团中国股票投资主管朱悦指出，创新也是这一进程中的关键。她认为，对能源、电信等领域的陈旧经济体系进行改革不仅在于降低产能，还在于推动自动化和人工智能的发展，因为这些技术对传统行业的现代化建设来说都至关重要。
文章称，此外，金融市场的开放、监管的简化和新融资渠道的建立都是受访专家关注的问题。专家们普遍对接下来即将出台的举措寄予厚望。
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