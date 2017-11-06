新加坡连续四年生活费全球最贵 到底贵在哪？有便宜的吗？

经济学智库最新评选今天出炉，新加坡连续四年被外派人士评为全球生活费最贵。消息传来，小编觉得不公平，因为对于居住在新加坡的人士来说，很多东西如衣食住行还是很便宜的啊！
根据经济学智库的评选，新加坡在2017年全球生活费评选中，为外派人士生活最贵的城市，香港则名列第二，瑞士的苏黎士名列第三，日本的东京和大阪名列第四第五。亚洲在前五最贵城市中，占据了四个。
排名第六到第十的分别是：韩国首尔、瑞士日内瓦、法国巴黎、美国纽约和丹麦的哥本哈根。
细读这份评选报告发现，新加坡最贵的其实是汽车，无论是买车还是用私家车为全球最贵。还有就是买服装，也是全球第二贵。
不过，新加坡还是有不少消费相对便宜，尤其是比其他亚洲国家便宜很多。
例如个人护理、居家商品和女佣，比起其他亚洲各国明显便宜。
再如，食品和饮料，价格和中国上海差不多。
在榜单最贵的前十名中，新加坡的面包是最便宜的，但啤酒是第二贵的，仅次于首尔；香烟也是第二贵，仅次于纽约。
因此，相信烟酒被课以重税，推高了老外们的整体消费价格。
首尔、东京和大阪的主食品是最贵的三个城市，首尔的食品价格几乎比纽约高出50%。
这次的调查表明，亚洲城市的食品价格普遍较高，欧洲则是休闲娱乐消费价格较高。
经济学智库的全球生活费评选每两年举行一次，协助企业估算外派员工的开支。这项评比评选了160种产品和服务的400多种单一价格。这包括食品、饮料、衣服、居家货品和个人护理、房租、交通、水电费、私校和休闲消费。
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