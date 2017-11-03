脸书称俄罗斯两年发8万“舆论帖”

脸书公司周一称，俄罗斯特工人员花两年时间内通过脸书网站发布了约8万条帖子，试图影响美国政治，而约有1.26亿名美国人可能在那期间看过这些帖子。
本社记者看到了脸书公司向美国国会议员提供的书面证词，证词给出了关于这些俄罗斯帖子影响范围的详细信息。
另一方面，一名熟悉推特公司书面证词的消息人士说，推特网站发现了2752个与俄罗斯特工人员有关的账号。这一估计的数据比推特在9月份报告的201个账号要多得多。
脸书、推特和“字母表”公司下属出的谷歌公司的高管人员计划本周前在3个国会委员会，就俄罗斯涉嫌在2016年美国总统大选前后的数个月里企图传播假信息的行为作证。
俄罗斯政府已经否认有任何试图影响选举的行为。脸书网站总法律顾问科林·斯特雷奇在书面正词中说，來自俄罗斯互联网研究所的8万条帖子只是脸书网站内容中极小的一部分，相当于总发帖量的2.3万分之一。
尽管如此，斯特雷奇写道，这些帖子违反了脸书网站的服务条款，使用虚假账号进行的此类活动无论多少都不能姑息。
这8万条帖子发布于2015年6月至2017年8月之间。脸书网站称，其中多数帖子主要谈论的是分裂性的社会和政治信息，例如种族关系和持枪权利。
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