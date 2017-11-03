东京车展折射世界汽车业巨变 中国电动汽车崛起

日媒称，东京车展开幕。电动汽车、融合人工智能技术的自动驾驶汽车将在持续至11月5日的展会上大放异彩。20世纪是人与车互动的大众社会，通过内燃机驱动的汽车创造出庞大产业。然而，高技术极大地改变了漫长的“汽车世纪”，正在开创新时代。
据日本《朝日新闻》10月30日报道，汽车产业涌现出三股潮流，分别是“电动化”、“自动化”和“共享化”。
在此之前，汽车驱动源的主流一直是内燃机。但随着全球对气候变暖的危机感越来越强，电动汽车的必要性增加。电池技术的创新，进一步带动了电动汽车的普及。
报道称，电动汽车正在成为各车企竞争的主战场。
德国大众汽车公司的董事尤尔根·斯塔克曼在车展上宣布：“大众将在2025年占据电动汽车市场头把交椅。”
报道称，汽车日益成为像信息技术设备和机器人那样的存在。传感器和人工智能承担着人的眼睛和大脑的作用。到本世纪20年代，预计主要车企将确立无需人手操作的完全自动驾驶技术。
另外，随着智能手机的普及，一个创意就可能将人们的“动向”变成巨大商机。使用智能手机应用程序提供车辆调度服务的美国优步和中国滴滴出行实现了快速发展。乘车人拼车出行的情况也越来越普遍。
报道称，电动汽车与自动驾驶兴趣相投，自动驾驶与打车服务相结合，有利于缓解人手短缺，降低成本。三股潮流产生了乘法效应。这三股潮流也在改写企业和国家的势力版图。
报道认为，歌颂“汽车世纪”的恐怕只有世界上少数几个国家。辐射范围广的汽车产业带来稳定的工资和就业，“一家一辆”的大量消费带动经济发展，增强了国力，支撑着日美欧主导的战后国际秩序。
然而，情况发生了变化。中国开始崛起。三菱汽车公司首席执行官益子修在参观中国广汽公司研究所后颇有感触地说：“中国的电动汽车是劲敌。”
报道称，中国政府出台规定，要求车企从2019年起必须销售电动汽车。表面上看这是环保政策，但实际上这是中国欲在日美欧尚未开拓的电动汽车领域掌握主导权的国家战略。
电动汽车与内燃机汽车相比，零部件少30%。制造内燃机需要多年积累的“匠人技术”，行业门槛非常高，但电动汽车不需要这种工艺。越能实现核心部分的电池的量产，成本就越低。对于在制造业和信息技术方面竞争力越来越强的中国来说，可以发挥后发优势。
在自动驾驶和共享领域，信息技术和服务使用者产生的大数据是重要资源。作为搜索引擎巨头的美国谷歌和中国百度掌握着关键。从信息技术等其他行业领域也不断涌现出新兴企业，车企如果得不到它们的合作，就无法在开发竞争中取胜。
报道称，消费者追求的价值已经不单单是汽车的品牌，可能将越来越看重打车、拼车服务的便利性和可信度。届时，车企可能将转变为根据服务提供者需求造车的“皮囊”。
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