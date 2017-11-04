"一带一路"增加新通道 古丝绸之路上国家都会受益

日媒称，连接阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其3个国家的“巴库-第比利斯-卡尔斯铁路”（BTK铁路）于当地时间10月30日正式开通。BTK铁路途经中亚、中东和欧洲的要冲，这是中国提出的广域经济圈构想“一带一路”倡议的一部分，中国在各地区的存在感将进一步升高。
据《日本经济新闻》网站10月31日报道，“从中国到欧洲的古丝绸之路上的所有国家都会受益”，10月30日在阿塞拜疆首都巴库举行开通仪式上，该国总统阿利耶夫等异口同声地表示“丝绸之路再兴”。在目送挂着沿线三国国旗的货物列车驶出后，首脑们登上了崭新的旅客列车。
报道称，在BTK铁路开通前，土耳其交通运输、海上和通信部部长阿尔斯兰对通过开通国际铁路激活地区经济表达了期待。
报道称，BTK铁路全程800多公里。从巴库始发，经由格鲁吉亚首都第比利斯，终点是土耳其东部的卡尔斯。到卡尔斯之后再利用现有铁路和海上运输网前往欧洲。土耳其政府介绍说，从中国到欧洲的运输时间能由目前海路的40天以上缩短至2周左右，预计开通之初的年运输能力为货物650万吨、旅客100万人。
报道称，为铺设新的铁路、整修现有设备以及建设解决铁路宽度不同问题的转运设施等，该项目的总事业费被认为超过10亿美元。
报道称，中哈边境的铁路一直延伸到邻国哈萨克斯坦西部、毗邻里海的阿克套，通过铁路轮渡与对岸的巴库往来。日立物流旗下的土耳其火星物流公司（Mars Logistics）表示，适合运输严冬时节的温度管理比较困难的高科技产品，以及俄罗斯为对抗西方制裁而拒绝通行的欧洲产食品等。
报道认为，对中国来说，BTK铁路的开通是扩大向沿线国家出口、提高影响力的良机。
报道称，沿线3个国家均是中国主导的亚洲基础设施投资银行（亚投行）的初始加盟国。亚投行为连接阿塞拜疆与土耳其的天然气管道建设融资6亿美元。
日媒称，沿线各国也各有各的想法。阿塞拜疆想利用BTK铁路向欧洲和土耳其运输本国的石油产品，而土耳其想向中亚扩大家电等工业产品的销售。3个国家中最贫困的格鲁吉亚通过参与国际物流网，除经济方面外，安保上的效果也值得期待。
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