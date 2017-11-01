WhatsApp推出新功能 发讯息后七分钟内可撤回

最受人期待的“删除信息”（delete message）功能，WhatsApp终于开放了！
早前WhatsApp曾发布会加入撤回或删除信息的功能，但至今还还没有正式通用，如今，WhatsApp已逐渐开放这项功能，让不小心发错信息给他人或群组，引起的尴尬甚至是灾难的窘境，终于可以解决了！
根据报道，WhatsApp经过早前测试，即日起已开始对 iOS/Android/Windows Phone 版本的用户，逐步开放 Delete for Everyone （撤回/删除信息）功能。
这项功能可以让用户在 7 分钟内删除或撤回发错的讯息，如果过了 7 分钟，就“神仙难救”，无法再删除，若成功删除，信息页面会显示 “This message was deleted for everyone”（信息以以前删除），若失败同样会提示。
据了解，全球多个地区的 WhatsApp 用户已逐步收到这功能的启动。若还没收到提示则须再等待，值得一提的是，这项全新功能，必须是在发送与接收双方，都是采用最新的WhatsApp版本才能启动。
换言之，如果接收讯息的一方是使用旧版 WhatsApp，此功能就无法使用。
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