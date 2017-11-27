日企为“中国人禁入”告示道歉

日本化妆品公司(POLA)25日在官网上公布道歉信，称该公司一家店铺曾张贴写有对中国客人不敬表述的告示。宝丽就此道歉并称已经撤去告示。网上流传的相关照片显示，一家日本宝丽店铺贴有写着“中国人禁止进入”的告示。
据宝丽公布的内容显示，该告示24日被中国媒体曝光。
【中央社东京11月26日电】因代理店门口张贴“中国人禁止进入”告示，引发中国网友反弹。日本化妆品公司宝丽在官网上发表中文及日文版道歉信，已要求代理店撤掉告示，并将严正处罚。
据日本广播协会(NHK)报道，日本化妆品公司宝丽的某家代理店，在门口张贴以日文书写的“中国人禁止进入”告示。宝丽公司表示，引发争议的店铺是其代理店铺。
这张A4纸大小的告示被网友拍下公开后，24日在中国社交网站引发网友反弹，宝丽公司因此要求该代理店撤掉告示。
宝丽公司25曰在官网上贴出中文及英文版本的道歉信表示：“在我公司的代理店铺张贴了对中国客人不敬的表述，给广大的顾客们带来了不快和困扰，由衷地表示歉意。”
道歉信指出，公司已深深感到事态的严重性，事实内容一确认，会在立即取消该店铺营业资格的同时，予以严正的处罚。
宝丽官网的道歉信并未说明是哪家代理店。但根据香港媒体报道，这家店铺应位于爱知县半田市。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost