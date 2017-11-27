解放军跨越第一岛链常态化

境外媒体称，解放军飞越由冲绳、台湾和菲律宾等构成的第一岛链，进入西太平洋进行远洋训练的活动越来越频繁。
据日本《产经新闻》11月25日援引《人民日报》24日报道称，解放军空军实现了远洋训练的“常态化、体系化、实战化”。报道说，解放军轰-6K等多架军机近日飞越冲绳本岛与宫古岛之间的宫古海峡、台湾与菲律宾之间的巴士海峡，进行远洋训练。解放军空军还在南海上空进行巡航。日本防卫省23日也称，解放军空军轰-6等5架军机当天飞越宫古海峡。这也是解放军军机本月第三次飞越宫古海峡。
另外，台湾防务事务主管部门22日称，解放军空军由轰炸机、运输机、侦察机、战斗机和空中加油机组成的编队当天飞越巴士海峡进入西太平洋，之后又返回中国大陆。
《人民日报》的报道称，中国空军的远洋训练始于2015年，当时是一年实施四次，现在是一月实施多次，“战机航迹不断远伸”，“提升了应对海上方向各种安全威胁的实战能力”。中国空军新闻发言人申进科大校23日对中国媒体发布这一消息时表示：“党的十九大胜利召开后，空军牢记新时代使命任务、提高新时代打赢能力，接连组织一系列海上方向实战化军事训练。”
另据台湾无线卫视网站11月24日报道，解放军军方高调宣布，轰-6K编队再次飞越邻近台湾的巴士海峡，突破第一岛链进行南海战斗巡航。这类任务从2015年3月第一次出发开始，已经从一年四次，到现在一个月多次。大陆颇有跟日本较量的意味，因为日本正在加强西南岛屿的防御，一路从与那国岛、宫古岛、石垣岛到奄美大岛都增派了驻军，同时也正在研发日本版的“战斧”巡弋导弹。
台媒称，夜间远洋训练，解放军军方隔天就公布，再次突破第一岛链。
报道称，挑战日本敏感的区域，解放军派出去的还是号称“战神”的轰-6K。
报道称，最大航程可以达到8000公里左右，最大作战半径超过3500公里，标榜轰-6K性能强，可以一次搭载6枚对陆或对海巡弋导弹，而且是十多种型号都能配挂。
解放军空军指挥学院教授王明亮说：“导弹又可以大大延伸它的打击范围，可以打出去1000公里以上，这就使得我们可以具备向太平洋第二岛链投射力量的能力。”
报道认为，目的地设定在第二岛链，因此配了一架空中加油机，类似这般远海训练，阵仗一次比一次大，次数一年比一年多。
解放军空军首次组织战机飞越巴士海峡赴西太平洋开展远海训练始于2015年3月，同年的5月、8月、11月，空军又进行了三次远海训练。当时一年去四次，到了今年已经是一个月就好几次。
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