普京赞特朗普“和善有教养” 表示一定会报复媒体在美遭打压

俄罗斯总统普京11曰表示，他与美国总统特朗普在亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议期间的会见是成功的，但有必要找机会围绕双边关系展开更为详细的讨论。
他指出：“我们之间进行了正常的对话。令人遗憾的是，时间太少，未能更为详细地讨论整个俄美关系，而无论是在安全领域还是目前几乎为零的经济合作方面，我们都有的可谈。”
在他看来，双方未能进行单独会谈表明俄美关系暂未走出危机，“我们做好准备，打算翻过这一页，展望未来，解决俄美两国人民都感兴趣的问题，考虑如何用具体的、有价值的内涵来充实我们之间的经济联系”。
记者们好奇普京是否遭遇已成为特朗普招牌的大力握手，普京回答说，特朗普在会谈期间的举止“最和善得体不过”，“他是很有教养的人，在交流共同的工作时易于沟通”。
【俄新社莫斯科11月11曰电】俄罗斯总统发言人佩斯科夫说，在
APEC领导人非正式会议期间，美国总统特朗普与普京进行交流，提到了“俄干预”美国总统选举的问题，普京否认了这一说法。
佩斯科夫说，此次虽未能安排普京与特朗普的正式会晤，但两国总统的“多次接触”弥补了这一不足。他告诉记者：“有若干场非正式会议、宴会，在楼道里、会议开始前和会后他们都有简短交流的机会，他们也这样做了。”
普京此前表示，由于日程安排存在冲突，以及工作团队“未能处理好一些礼宾方面的程序”，他无法与特朗普进行真正意义上的会晤。他说，这些工作人员“将受到惩罚”。对于普京的上述玩笑，佩斯科夫诙谐地评论道：“当然，接下来会有惩罚。”
【俄新社岘港11月11曰电】俄罗斯总统普京称美国针对该国境内俄罗斯媒体采取的做法是“对言论自由的侵犯”，并警告华盛顿或将面临来自莫斯科的对等报复。
目前，俄杜马(下院)正围绕俄媒在美境内遭遇打压一事讨论报复性措施，有议员建议将美国有线电视新闻网、自由广播电台、美国之音这些外国媒体列入外国代理人法当中。
普京指出：“目前国家杜马正在讨论的内容或许太过尖锐。但我们一定会作出回应，而且将是镜面式的。”
他强调，目前并没有俄罗斯媒体干预美国选举进程的任何证据，“据我所知，俄媒广告所占的比例是百分之零点零几，对受众的影响力同样为百分之零点几或是零点零几。俄媒的广告只有10万条，而其他美国媒体动辄发布数以百万计的广告，简直亳无可比性。将其解读为干预是危险的”。
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