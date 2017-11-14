红珊瑚面临灭绝危机：日本人增捕捞 中国人喜收藏

日媒称，用于制作珠宝饰品的珊瑚（宝石珊瑚）在中国等地深受欢迎，但由于难以人工养殖，价格上涨，捕捞量也不断增加，宝石珊瑚被指存在灭绝的危机，相关的国际交易也可能受到限制。
据11月7日报道，在珊瑚中，红珊瑚等生长在深海的品种作为珠宝饰品材料一直非常珍贵，红珊瑚生长很慢，直径一年只能增大0.3～0.5毫米，与珍珠不同，很难进行养殖。红珊瑚的主要捕捞场分布在日本近海和东海，以及高知县、东京都和冲绳县等海域捕，日本国内的年捕捞量被认为约有5吨。
报道称，从2010年左右开始，随着经济形势好转，红珊瑚在大陆和台湾地区人气高涨，在小笠原群岛近海，经常发生外国渔船非法捕捞珊瑚的情况。在旺盛的需求下，参与珊瑚捕捞的人也逐渐增加，在日本高知县，2017年度有364艘船获得捕捞许可，数量达到2010年（160艘）的2倍多，东京都2017年度有21艘船获得许可，达到2013年的7倍。
目前，未经加工的宝石珊瑚的平均价格为每公斤100多万日元（约合人民币5.83万），涨到2011年的1.5倍以上。
报道称，“珊瑚越来越少，肯定涨价。”10月上旬，在东京一家百货店举行的珠宝饰品展会上，一走过摆着红珊瑚首饰的展柜就能听到类似的话。还有观点指出，与价格暴涨前相比，对于正在生长的珊瑚的捕捞量出现增加。岩崎教授提醒说：“如果这种情况一直持续，国际监管很可能会进一步加强”。
报道称，珊瑚产地也开始采取措施防止滥捕，日本高知县从2012年开始设定禁渔期，2016年又设置了捕捞上限，冲绳县2006年以后仅允许可以区分珊瑚尺寸的机器人进行捕捞。随着日本加强监管设法防止过度捕捞，目前非法捕捞的情况已经减少，但红珊瑚在大中华地区的受欢迎程度依然很高。
报道称，2016年秋季举行的《华盛顿公约》第17次缔约方大会（COP17）成为了保护宝石珊瑚意识增强的契机，大会上通过了建议设置讨论资源量和贸易状况场所的提案。2017年7月，附属委员会决定调查各国的资源管理和流通状况，预定2018年夏季进行报告。焦点在于宝石珊瑚是否会被写入《华盛顿公约》的“附录2”中，如果写入，所有缔约国在进出口珊瑚时都需要获得政府的批准，从申请到审批通过被认为需要1～2周时间。
据报道，日本高知县宿毛市表示，对于珊瑚产地来说，“手续将变得复杂，中小经销商的负担可能会增加”。日本立正大学教授岩崎望指出：“如果珊瑚被写入附录2，有些大型零售店等担心自身形象在消费者心中受损，可能会暂缓经营（珊瑚饰品）”。日本政府为防止宝石珊瑚减少，还可能会设定出口量上限。
报道称，宝石珊瑚生长在海底，难以明确掌握资源数量。国际调查团体Traffic的项目专员白石广美表示，全球资源保护势头依然高涨的原因是“价格上涨，对过度捕捞的担忧正在加剧”。
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