纽约恐怖袭击案中的一个细节，很快再次引爆了美国！

10月31日，美国纽约突发一起严重的恐怖袭击事件：一名29岁的男子突然驾驶卡车撞向路边的人群，还持枪对人们扫射，最终导致造成8人死亡，11人受伤！凶手则被警察击伤后逮捕……
同时，这起事件也成为了自2001年9/11恐怖袭击事件后，美国纽约遭遇的最致命的一次袭击……
而随着案情的逐渐清晰，一个关于行凶者的重要细节，已经开始引起众多美国网民的强烈关注，甚至目前这已经成为了美国社交网站最热门的一个话题……
什么细节呢？原来，根据美国媒体的报道，这个于7年前从乌兹别克斯坦移民到美国的恐怖分子，是通过美国一种名为“多元移民签证”的移民项目来到美国的。
根据美国移民局官方网站的介绍，这种通过“摇奖”的方式向其他国家的申请者颁发总共5万多个美国绿卡的移民项目，是美国民主党的资深议员查尔斯·舒默于1990年创建的，并于1995年正式开始实施。其目的是鼓励那些“占美国移民人口比例很少的族裔”也来美国定居，从而令美国的移民人口变得更加“多元化”。
不过，需要说明的是，美国政府当时搞这个“多元移民签证”项目的真正用意，是想让欧洲的白人更多地移民美国，从而“平衡”早前大量涌入美国的亚洲和拉美移民。所以，数据就显示来自欧洲的爱尔兰人在这个项目的早期受益巨大，很多绿卡的名额都落到了他们的手上……
后来，为了让这个政策看起来不那么“吃相难看”、显得很“种族平等”，美国政府在这个移民项目中又陆续加入了很多根本也没什么条件移民美国的发展中国家和第三世界国家（比如中亚的穆斯林国家乌兹别克斯坦）。
可令美国政客们意外的是，那些他们觉得没什么条件来美国生活的“穷国”民众，却很快开始大批量地申请通过这种方式移民美国。
比如官方数据就显示，在2008年时，仅乌兹别克斯坦就有总共15.3万余人申请了这一移民项目，而在2010年时则有4000多名乌兹别克斯坦人最终通过这一项目拿到了美国绿卡——其中就包括了制造纽约恐怖袭击的歹徒赛波夫（Sayfullo Saipov）。
那么接下来您肯定会问了：为啥一个恐怖分子也能获得美国绿卡呢？
根据一些美国媒体的说法和美国移民局的官方材料，这是因为这个移民项目对于申请者的要求并不高——甚至可以说是很低：只要你有高中文凭或是有2年的正经职业的工作经验，然后国籍也符合该项目的要求，就可以申请了，而且整个过程还都是免费的……
可问题是，在很多发展中国家和第三世界国家，这些文凭和工作经验的核实工作却难以做到严谨和准确，因为这些国家本身就缺乏这样做的条件。而这也就产生了一个很明显的隐患：一旦那些想对美国不利的恐怖分子通过巧妙伪造的身份、学历和工作背景申请美国绿卡，或是犯罪分子通过伪造犯罪记录进行申请，那么美国在这些国家的大使馆和领事馆很难说不会出现纰漏。
因此，在一些美国的政客看来，这一移民计划应该被废除，而且除了国家安全方面的问题，他们认为这个移民项目对于美国的经济和社会发展也并没有明显的意义，反而导致很多没能力养活自己的人也跑到美国“占便宜”，更让很多通过努力留学和工作想获得美国绿卡的其他申请者感到不公平。
而在呼吁废除该政策的人中，名气最大的当属美国现任总统特朗普了，而且他打算推进的移民政策改革中就包括要直接废除这个存在了20多年的移民项目的内容。
当然，他的想法很快就遭到了美国民主党和诸多美国主流自由派媒体的反对。比如美国《华盛顿邮报》就撰文表示，特朗普的做法不仅会阻碍美国的多元文化发展，更会严重伤害美国“慷慨、开放、多元”的价值观和国际形象。
然而，纽约爆发的恐怖袭击——尤其是凶徒恰恰是通过“多元移民签证”来到美国——却很可能会直接令舆论的天平倒向特朗普一方。不少支持特朗普的保守派媒体甚至已经开始在造势了，纷纷宣称“恐怖分子进入美国的通道，正是特朗普总统如今打算关闭的啊！”
而众多美国保守派的公知大V也在借此事件呼吁公众支持特朗普的改革：你们到底是要安全，还是要所谓的“多元”？
最后，面对特朗普阵营如此来势汹汹的攻势，《华盛顿邮报》这个美国主流自由派媒体代表给出了一篇针对这一话题的报道。
然而，这篇文章并没有像该报之前那样继续鼓吹这个移民项目所代表的种种“价值观”，而只是在为参与创造这个移民项目的民主党议员查尔斯·舒默辩解，说他并不是这个移民项目的“祸根”……
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