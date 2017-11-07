文在寅强调韩绝不会开发核武器

韩国总统文在寅11月1曰在国会发表施政演说，表示韩国绝不会开发或拥有核武器。
他还再次呼吁朝鲜放弃核武器，并重申解决朝核问题、实现半岛和平的政府基本原则。
文在寅指出，韩半岛是韩国国民的生存空间，应当维护安全与和平。韩方的最终目标是实现半岛和平，在任何情况下半岛都不能发生武力冲突，任何人都不得在未获韩国同意的情况下在半岛擅自动武。
文在寅表示：“根据韩朝签署的半岛无核化宣言，韩方决不允许朝鲜发展核武，韩方也不会开发或拥有核武。”保守派反对党最近再次呼吁部署美国的战术核武器以反制朝鲜。
他强调，制裁与施压是促使朝鲜重返对话的手段，韩政府的这一对朝原则已获美国乃至国际社会的认同。他还誓言韩方将基于压倒性军力优势和牢固的韩美同盟，坚决应对来自朝鲜的挑衅。
文在寅在演说中提及韩国社会蔓延的就业腐败问题并表示，政府将着手彻查并铲除就业腐败问题，严惩行贿受贿人，让特权行不通。
在经济方面，文在寅表示，目前两极分化间题阻碍着韩国经济发展与和谐社会建设，为改善这一问题，政府将推进“以人为本”的经济建设，即通过创造更多就业岗位和扩大家庭收入促进内需增长，为个人和企业提供公平公正竞争的机会。
文在寅表示，政府将把明年预算的重点放在创造就业岗位、扩大国民可支配收入方面，还将扩大环境和安全预算，建设更加安全的大韩民国。
韩国总统文在寅周三说，韩国绝不会承认或允许朝鲜成为一个拥核国家，并且韩国也不会拥有核武器。与此同时，中国在搁置与韩国的反导系统争端后承诺将在朝鲜半岛无核化问题上与首尔合作。
文在寅对国会说，没有韩国的同意，朝鲜半岛不可能出现军事冲突，韩国政府将继续致力于半岛和平。
中国外交部周三称，北京和首尔将继续利用外交手段解决朝鲜半岛问题。
此前一天，朝核问题六方会谈韩方团长李度勋和中方团长孔铉佑在北京举行了会唔。
韩方表示，双方同意继续开展重启无核化谈判的紧密合作。就在周二，中国和韩国同意回复关系正常化，结束一年来围绕部署美国“萨德”系统产生的僵局。
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