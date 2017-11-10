外贸对中国GDP贡献或将由负转正 对美贸易顺差缩小

外媒称，中国海关总署8日公布的数据显示，2017年10月以美元计算的出口额、进口额同比增速放缓至6.9%、17.2%，贸易顺差扩大至381.7亿美元。
据美国《华尔街日报》网站11月8日报道，此前，9月以美元计算的出口额同比增长8.1%，进口额增长18.7%，贸易顺差为284.7亿美元。
在接受《华尔街日报》调查的10位经济学家预计，中国10月出口同比增速下滑至7%，进口增速降至16.3%，贸易顺差扩至400亿美元。
海关总署稍早公布，10月以人民币计算的出口额同比增长6.1%，进口额增长15.9%，贸易顺差为2544.7亿元。
另据德新社北京11月8日报道，中国海关总署8日公布的数据显示，中国对其第二大贸易伙伴美国的贸易顺差已从9月的281亿美元降至10月的266亿美元。
报道称，中美贸易将在美国总统特朗普的首次对华国事访问期间成为双方讨论的重要话题。特朗普一再呼吁北京减少对美贸易顺差。
此外，路透社北京11月8日报道，中国10月进出口同比增速虽双双较上月回落，但平稳的出口及明显超预期的进口增幅显示内外需均呈现良好势头，预计最后两个月外贸仍呈稳中趋缓的态势。今年与去年相比，外贸对国内生产总值（GDP）的贡献或将由负转正。
分析师指出，受基数和价格指数影响，10月出口（以美元计算）增幅虽较上月略有回落，但仍保持接近7%的增长，表明世界经济的复苏超出年初预期；而进口同比大幅增长一方面与价格因素有关，另一方面也表明国内需求旺盛。
中国国际经济交流中心研究员张永军称：“今年整体外贸情况比年初预期的要好，也反映出世界经济复苏比预期好，年初普遍的预期都有点悲观，估计后两个月外贸仍会保持良好势头。”
对于进口增速的超预期表现，申万宏源首席宏观分析师李慧勇进一步指出，一是说明经济形势不错，二也与环保新政导致国内有需求但供给受限有关，所以要扩大进口。
报道称，中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁预计，今年最后两个月外贸的名义增幅可能继续放缓，整体会呈稳中趋缓态势，今年全年外贸对GDP的贡献也会由去年的下拉变为上拉。
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