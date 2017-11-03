中国“女性专用停车位”引争论 专家：不如叫新手停车位

美媒称，在一系列有关性别歧视的投诉之后，一位中国社会学专家呼吁，将中国的女性专用停车位改名为“新手停车位”。
美国商业内幕网站11月2日援引内地媒体报道称，在云南昆明，“女性专用”停车位引发了一场关于歧视女性的辩论。
报道称，这个停车位比停车场里的其他停车点都要大，且在出口附近，方便停车。
报道称，昆明是最新的一个为女性设置专有停车位的城市，在杭州、浙江和河南郑州都有类似的停车位。
美媒称，虽然这些设计受到了许多微博用户的欢迎，但一些专家表示，这些设计强化了一种成见，即女性比男性开车糟糕。
报道援引华北电力大学人文与社会科学学院副教授陈建国的话说，“不妨把这些车位叫做新手停车位，从而避免性别上出现歧视的问题。”
浙江大学公共政策研究院客座研究员夏学民说，不好的司机有男有女，所以他反对这个概念。
他说：“与其建女性专用停车位，倒不如多建一些女厕。”
据报道，新的停车位于7月起投入使用，停车场由一家民营企业运营。
报道称，与其他许多用粉色线条标记的女性专用停车位不同，昆明的停车位用更显中性的黄色线条标记。
报道称，粉色常常会激怒支持平等的人们，而昆明这一设计在微博上受到了很大欢迎。
一位网友写道，“为什么要就性别刻板印象进行辩论？只要女士们能受益，且没有对停车场管理方面造成负面影响，那就好了！”
另一名支持者写道：“这是对女司机非常体贴的设计。”
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