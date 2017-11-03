哈佛大学研发的蜜蜂机器人会游泳了：仅重175毫克

美媒称，一种新型机器人“蜜蜂”会飞行、潜水、游泳，还能破水而出，而且它小巧可爱。
据美国趣味科学网站10月30日报道，“机器蜜蜂”是一种空-水两栖机器人，重量仅为175毫克。这种机器人最早于2014年在《生物灵感和仿生学》双月刊上见诸报道。当时哈佛大学的机器人专家经过12年努力终于研制出能够振动翅膀的微型设备。此后，他们一直在增添功能。现在他们制造出一款会游泳和飞行的机器人。
报道称，在哈佛大学读研究生期间参与撰写论文阐述这一新技术的陈宇峰说：“这是第一款能够在复杂环境里不断移动穿梭的微型机器人。我们设计了新的机械装置，让它可以直接进行空-水过渡。”
报道称，完成这种过渡的困难与水和空气的粘度差异有关。机器蜜蜂必须能够改变振翅频率，以便在空中比在水里振翅要快得多。如果其翅膀在水里的振动与飞行所需的振动一样快，那它们就会折断，因为水的粘度要大一些。翅膀的大小也必须对两种介质都适合。
研究人员最终研制出振翅频率能从空中300赫兹转换到水里13赫兹左右的机器蜜蜂。
机器蜜蜂还必须能够再从水里出来。这比较棘手，因为水的表面张力——让水分子彼此靠拢的力量——会轻而易举地阻挡住只有一枚回形针大小的蜜蜂机器人。为了提供动力让它突破水面，研究人员为其加装了四个舷外浮体，这样就能让机器人漂浮在水面。他们还给蜜蜂机器人配备了一个中央电解板，它可以把水转化为氢氧。氢氧充当燃料，以将机器人从水里推向距离最近的陆地。
“通过修改飞行器的设计，我们现在能让它的有效载重达到之前版本的三倍以上。”陈宇峰表示。
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