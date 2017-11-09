安倍下一个外交目标"锁定中国"

日媒称，安倍晋三在与美国总统特朗普进行会谈后，把下一个外交目标锁定了中国。他期待在即将于越南召开的亚太经合组织（APEC）领导人会议期间，与中国国家主席习近平举行会谈，改善双边关系。
据《日本经济新闻》11月8日报道，特朗普7日结束对日本的访问，安倍当天召集外务省事务次官杉山晋辅等人到首相官邸，协调今后的外交日程。安倍将出席APEC会议和接下来在菲律宾召开的东亚合作领导人系列会议。他打算利用这些会议，积极与各国领导人会谈。
报道称，其中安倍尤为重视的是与习近平的会谈。如果能够实现，这将是两位领导人自7月德国汉堡会晤以来、以及中共十九大结束后的首次会谈。
报道认为，对于“安倍外交”而言，与中国改善关系具有短期和中长期两方面的意义。
首先是应对朝鲜核导开发。要使以限制对朝原油供应为主要内容的联合国安理会制裁决议具有实际效果，就离不开中国的合作。在6日举行的日美首脑会谈上，两位领导人一致认为，在加大对朝鲜施压方面，中国的作用很重要。特朗普9日将与习近平举行会谈。
从中长期来说，就是加强经济合作。日本企业对“一带一路”倡议很关心，认为会带来商机。将其与安倍提出的“高质量基础建设投资”结合起来开展相关事业，有可能提振“安倍经济学”。日美首脑会谈也特意确认了“与中国政府继续开展建设性对话的重要性”。
报道称，安倍希望实现中日首脑互访。中日因为钓鱼岛等遗留问题，首脑互访本身已变成政治课题。安倍打算利用2017年日中邦交正常化45周年、2018年《日中和平友好条约》缔结40周年的机会，恢复两国间首脑往来，创造会谈机会，稳定双边关系。
这就需要一个前提，即年内在日本实现中日韩首脑会谈。日本政府的计划是，李克强总理访日后，安倍明年访问中国，然后促成习近平访日。
安倍正争取在越南和菲律宾分别与习近平和李克强会谈，再次敦促举行中日韩首脑会谈，还会讨论日本外相河野太郎年内访华以进行协调的事宜。
河野太郎10月底与中国外交部部长助理孔铉佑举行了会谈，就年内实现自己访华和中日韩首脑会谈问题询问了中方意见。据日本政府有关人士说，虽然孔铉佑表现出改善双边关系的意愿，但双方还没有走到协调具体日程那一步。
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