携程到底冤不冤？小编为您理清虐童事件背后的种种关系

一个曾需要排队才能获得资格的亲子园，如今被曝出由清洁工代替教师、虐待儿童、机构无备案。家长们的泣不成声，涉事者的磕头道歉，携程的官方声明……这一切背后的细枝末节，为今天的悲剧铺好了路。
近日发生在上海携程托儿所虐童案的多段视频在网上流传并迅速发酵，引发社会各界高度关注。
目前初步的处理结果已经出来了，携程HR高级总监邵某已引咎辞职；涉事“老师”、园长等4人已被开除，被警方抓获；携程公司深表歉意，表示将给予孩子及家属进行相关的体检和心理干预，确保将事件造成的影响降到最低，而且会尽快把监控视频安装到相关家属的手机端，并且公司会派人监督托幼所的管理。
对此，有关法律界人士表示，对于虐童行为应该奉行零容忍的态度，作为亲子园管理方，携程应该承担相应的责任，同时，对涉事者应该一查到底。
携程亲子园跟上海妇联有什么关系？
不过话说回来，携程亲子园虐童事件责任牵扯到好几方主体：亲子园主办方是携程、承办方是上海妇联100%持股的《现代家庭》杂志社。
这家托幼所还是携程公司自己掏钱特地设立的，目的就是为了解决职工子女没人照顾的困扰。因为很多父母都是双职工，一般的托儿所下午三点就放学，这时多数家长都在上班，所以，携程投资400多万元，在办公楼开辟了一片800平米的场地，提供了5间各超过50平米的幼儿活动教室，还聘请了专业的第三方早教机构前来管理，服务时间为每天早上8点半到晚上6点半，孩子的放学时间与父母下班时间一致，对爸妈接送孩子来说也很方便。
所以说，这个托幼所的初衷绝对是没有问题。初衷是美好的，只是执行过程中出了问题。
这家托幼所在2016年初正式设立，很多职工拍手叫好，但是在2016年的2月就被关停，上海长宁区的教育部门表示，尽管支持企业开办这类早教机构解决员工的实际困难，但是这家托幼所没有获得行政许可。
2016年4月，“携程亲子园”重新启动，这时已经有了其他角色，官方的介绍是“经长宁区妇联牵头，携程公司与上海《现代家庭》杂志社旗下“为了孩子”学苑共同努力下，精心设计打造“妇女儿童之家——携程亲子园””。
因此，托幼所的运营方是早教机构“为了孩子”学苑，上面很明确了，其隶属于《现代家庭》杂志社。有没有觉着杂志社的戏路很宽，搞文字的还做起了早教机构？别急，《现代家庭》的全资股东是上海市妇联。
2017年六一节前夕，上海揭晓了“公共托育服务”第一批试点项目，携程的这家托幼所也在其中，谁能想到，顶着如此光环的项目在一年多的光景里，竟然曝出这么大的丑闻。整个事件中，携程有问题吗？肯定有，起码监管缺失，否则也不会出现事发后才派驻公司力量介入托幼所的管理。
网友众说纷纭：携程很无辜？妇联责任更大
亲子园事件愈演愈烈，受负面影响最大的显然是携程，很多网友怒称要卸载携程APP，表示再也不用了。不过，也有网友在了解到园方这复杂的背后关系后为携程喊冤。
著名作家六六发微博称：携程是无辜的！我看了就明白了。携程是个三班倒企业，有托儿需求。携程自己操办过一个托儿中心，目的就是让员工好好干活，结果被政府叫停了，说人家没有资质，然后要求妇联牵头干这事监管上企业。妇联推荐利益单位，赚了携程的托儿费，从赶集网招聘2000-3000月薪的人来干活，钱吞口袋里，就这事。
有一批网友声援六六：“如果这事儿能惊动大人物，真重视起来，中纪委派员上海市妇联真查，准能查出有人跟携程相关人等的利益联系。在吾伟大之母亲国，没有大人物过问，事发之后都是这些步骤：当事方派个小官儿出来花说柳说把坏事说得跟好事似的，停职几个，开除几个。至于涉法涉罪涉违党纪，拖几天就烟消云散皆大欢喜。 ”
@可是是个怂人：这事携程就是挺无辜的啊，幼儿园是携程开的，但是他什么都做不了，仅仅掏了钱给政府，其他都是妇联的人在做！要说携程错就错在自己不是国企，没法自己办幼儿园！
@PrettyBoy熊出没：我看了一个爆料（可信度较高）携程话语权少 典型的请了个神仙 后面是政府部门 所以发生事件后携程的HR只能协调 对亲子园都没有威慑力，调监控都交涉了好多次才拿到。当然，携程不能算无辜，还是有监管责任的，只是很被动。
如果说携程完全无辜，也有网友表示不同意。
@炜玮到来：携程作为幼儿园的主办单位，妇联作为承办单位，都有责任！一个监管不力，没有行使自己的权利，一个能力不够，没有履行自己该尽的义务！
@三千浮华红尘：携程的有关部门不能算无辜，跟企业合作的机构，企业是有监督的义务，哪怕这个合作机构根本就是ZF部门强塞给你的！不过责任也仅是监管不力吧
@绝代腰肌：在虐待孩子这件事上，他们监管失职，而事后帮助掩盖话题，试图大事化小，就是为虎作伥了，哪里有多无辜呢
@ajaxilulu_狗狗：不要洗白携程，先不追究到底携程是否该对这次事件负责，这次事件爆出的第一时间携程却没有站在员工那边，甚至威胁受害孩童的父母敢外泄就辞退，仅这一点就能看出这个企业到底有没有“人文关怀”，不要来洗白，把锅推给别人是最不明智的公关！
对于网传的“最先曝光的员工已被携程开除”的说法，今天早上，携程副总做了回应：“这是不可能的，携程是一个规范的单位，员工离职也有一个过程，不是说开除就开除的。”施琦还表示，携程方面最大的问题在于监管方面的疏忽。目前，90天的视频分为五个组由父母来看，以发现是否有更多问题。11月8日早开了一个专门的园方道歉会。接下来，携程首先会对亲子园停顿整业，按照流程，将要更换供应商。
上海妇联回应：亲子园停业整顿 严肃处理委托单位
随着事件的进一步厘清，人们的关注点转向了上海妇联。网友想搞清楚的是：为何一家杂志性有资格办学？而一个那么大的企业自办教学反而被多次为难？为何上海妇联的这家杂志社可以有资格接受那么多企业的委托？这里面有没有什么暗箱操作的行为？这些问题不说清楚，下一个受害者会是谁？
对此，有网友@有风晴朗怒问：妇联没人辞职吗？这事妇联比携程责任大！
那么，在整个事件当中，上海妇联是如何回应的呢？
上海妇联在微博中公布了目前对携程亲子园公开的处理情况：
1、处理相关人员。园方已对当事人及相关人员进行了事件核实，开除了包括园长在内的4位相关人员。
2、积极与家长沟通、道歉。园方积极与家长沟通、道歉，全力配合家长，关爱好孩子的身心健康。
3、加强园方管理。事件发生后，园方已对所有在园人员加强师德、安全意识教育，敲响警钟，引以为戒，严格杜绝此类事件，9日起该亲子园停业整顿。
针对这一情况，上海妇联在微博中做了说明，表示“携程亲子园是携程开办的企业内部托育点，委托《现代家庭》杂志社读者服务部(为了孩子学苑)日常运营管理，自2016年春节后正式运营。作为主管部门，市妇联将对《现代家庭》杂志社严肃处理，对直属事业单位加强管理，防止此类事件再次发生。
《现代家庭》杂志社读者服务部属独立法人单位，1月9日凌晨，《现代家庭》杂志社官方公众号登出公开致歉信，信中称“此次发生如此严重的事件，我们负有不可推卸的责任，也暴露我们在内部管理方面存在明显的漏洞和不足”。
携程回应：已停止运营暂无开业打算 妇联未回应
对于发生本次事件后，后续由谁、如何对相关家长进行赔偿？携程方表示，“作为监管方，携程将对家长进行赔偿。携程将提供两周的带薪假期，给涉事的携程员工。对于相关的小朋友，携程也将提供心理治疗和医疗上的帮助。”
针对施暴的老师，携程会采取什么追责措施？上海携程总部回应，“对涉事的相关教师，携程坚决要求园方予以严肃处理。目前，涉事人员已与携程解除合同。同时，携程已于11月7日报警，携程将和携程的父母们站在一起，坚决将事件追查到底。”
据相关媒体报道，出事的孩子年龄最小的在彩虹班18到24个月，涉事的工作人员包括黄衣服的保洁人员、一个保育员 、一个班主任老师，此外园长也认定失职，一共有四个责任人。目前携程已对四名责任人全部做开除处理。
11月8日，携程CEO孙洁向员工发布内部信，孙洁表示：亲子园发生的教师严重失职情况，令我震惊和诧异，这是不该发生的事情，也是难以想象的事情。“此刻的我作为一名母亲，和大家一样，充满了愤怒！”。
据携程回应称，该托管所实为携程委托《现代家庭》杂志社旗下‘为了孩子学苑’管理的项目。意在解决员工子女在上幼儿园之前，家中无人带教的困扰。该项目也获得了上海市政府、总工会等政府相关部门的支持和鼓励。
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