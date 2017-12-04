美拒绝承认中国市场经济地位：已让中企损失几十亿美元

美媒称，美国于11月中旬向WTO提交了拒绝中国在全球贸易规则下获得“市场经济”待遇的要求，并在11月30日正式公布了这一消息。虽然特朗普的幕僚早就暗示过在这一问题上的态度，但这是美国公开亮明立场并阐释理由，此举可能加剧全球两大经济体的紧张关系。
据美国《华尔街日报》网站11月30日报道，这场交锋关系重大，如果一国被贴上“非市场经济”标签，将意味着其他贸易伙伴可以更自由地对这个国家征收高额关税，依据则是这个国家的政府干预行为会造成市场扭曲，给自己国家的生产商带来不公平的竞争优势。经济学家估算，美国和欧盟将中国视为“非市场经济”国家已经让中国制造商在出口方面损失几十亿美元，他们的部分商品要缴纳远高于100%的关税。
中国商务部贸易救济调查局局长王贺军此前曾就美国对中国铝箔反倾销调查公布初步裁定发表谈话说，美方此举不仅损害中国企业利益，也有损多边规则的严肃性和权威性，中方将采取必要措施维护中国企业的合法权益，并保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利。
报道称，中国与美国和欧盟之间的争端可追溯至去年12月份，当时中国政府对WTO表示，2001年接纳中国成为WTO成员国的协议要求其他成员国在中国加入WTO满15年时自动给予中国市场经济地位。美国、欧洲和其他一些国家则表示反对。去年年底，中国向WTO贸易法庭提起针对美国和欧盟的申诉，要求美国和欧盟承认中国市场经济地位，中国对美国的申诉随后陷入停滞，但对欧洲的申诉将进入听证环节。美国11月30日公布的决定等于是在中国诉欧盟一案中支持了欧盟。官员们表示，这也意味着美国政府在涉及自己的案件中也会采取类似立场。
报道称，在特朗普提出的“美国优先”政策下，美国与美洲贸易伙伴之间的紧张关系也在加剧。特朗普扬言要取消现有贸易协定，并采取更加激进的行动遏制世界各地对美国的出口，包括欧洲等盟国对美国的出口。但一位参与起草这份文件的美国高层官员指出，在WTO框架下与中国的较量中，美国一直在和欧洲磋商，之后达成共识。
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