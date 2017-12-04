“无人驾驶公交”已在深圳上路?深圳巴士集团回应

今天开始，当你在深圳搭乘公交时，看到驾驶位是空的，方向盘还会自己动，千万不要惊讶……”
近日，一则自媒体发布的文章《别了司机！刚刚深圳打响第一枪！》在社交媒体上引起广泛传播。文章称2017年12月2日，深圳的无人驾驶公交车正式上路，并称这是中国首次，全球首例在开放的道路上进行无人驾驶。
然而，12月4日上午，红星新闻记者致电深圳巴士集团，对方却希望对这一信息进行辟谣，“有人驾驶、试验线路、只针对特定人群开放。”工作人员说了这三个关键词，“无人驾驶的实现，仍停留在功能和技术层面。”
深圳巴士集团媒体联络人罗岚告诉红星新闻，网传具有自动驾驶公交车的福宝线确实在12月2日开通试运营，单程全长1.2公里，设有海梁、深巴、福田三站。但她同时强调，目前这条线路只是处于“数据采集试运行阶段”，只对一些专业人士和受邀市民开放，免费乘坐。
据她介绍，该线路使用4辆搭载有“阿尔法巴智能驾驶公交系统”的电动公交车来实现自动驾驶，从功能上能实现减速避让、紧急停车、绕行障碍物、自动靠站等功能。对于自动驾驶的程度，“此前已经在科技园等地进行了4个月的真实道路情况测试，功能基本上能实现无人驾驶的功能。”
“目前正在运行的车辆上，还是有我们的司机，在操作上也会对车辆操作进行一定的干预。”罗岚说。据了解，该项目由国家智能交通系统工程技术研究中心（ITSC）和深圳巴士集团发起，由深圳巴士集团和深圳市海梁科技有限公司具体实施。
对于暂时不对公众开放的原因，罗岚表示，是因为在法律法规方面还有一定的障碍和流程，“目前这些车辆还都是临时牌照，线路正式设立在等市政府和交管部门的批文。”
据了解，2011年修订的《道路交通安全法》，还没能够把无人驾驶的问题纳入考虑。根据现行法规，机动车必须由合格的驾驶员按照规定进行驾驶。
2017年7月5日，百度AI开发者大会上，百度创始人李彦宏展示了乘坐无人车行驶15公里前往会场的视频，结果因打电话、不握方向盘、未系安全带等行为遭网友质疑，随后交警部门介入调查。11月16日，在百度大会上，李彦宏承认无人车确实吃到了首张罚单。
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