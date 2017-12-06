特朗普决定承认耶路撒冷地位并搬迁使馆，巴勒斯坦将进行“愤怒三日”游行

当地时间周二（5日），美国白宫召开新闻发布会，称特朗普将于周三发布两项声明，美国政府将承认耶路撒冷为首都，并将把美国驻以色列大使馆迁往耶路撒冷。据美媒报道，特朗普当地时间周二（5日）已致电各中东领导人，告知这一消息。
有报道称，约旦河西岸的巴勒斯坦人将未来三天定为“愤怒三日”，并准备发起大规模示威游行，以表达对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都的反对。
据以色列《国土报》5日报道，为了表达对特朗普宣布耶路撒冷为以色列首都的不满，约旦河西岸的巴勒斯坦人将当地时间周三至周五（6日-8日）定定为“愤怒三日”，并准备发起大规模示威游行。示威游行活动将始于当地时间周三（6日），并至少持续到周五（8日）。
报道称，巴勒斯坦民族解放运动领袖表示，特朗普的决定激怒了巴勒斯坦人，并将引发巴勒斯坦人民走上街头表达其愤怒。巴勒斯坦人知道如何保护自己的权利，正在为未来几日的抗议做准备。
据悉，巴勒斯坦人将主要在特拉维夫市中心靠近美国大使馆的地方以及耶路撒冷靠近美国领馆的地区进行游行。巴勒斯坦自治政府支持“愤怒三日”游行决定。
对于特朗普即将宣布承认耶路撒冷为首都、并将把美驻以大使馆迁到耶路撒冷之事，国际社会纷纷给予警告，指出美国的相关举动将一手摧毁目前得来不易的以巴和谈进展。
土耳其总统埃尔多安更指耶路撒冷是所有穆斯林的红线，特朗普的举动将动员整个穆斯林世界群起反抗，安卡拉也可能会中断和以色列的邦交。
巴勒斯坦大使就美国有关耶路撒冷地位的声明表态，称这将是“自取灭亡”之举，是对以色列-巴勒斯坦两国解决方案的致命一击。
巴勒斯坦武装组织哈马斯更扬言，特朗普的做法将跨越所有红线。沙特国王萨利赫也表示美国做法危险。
阿拉伯联盟秘书长盖特称，美国做出的任何承认耶路撒冷为以色列首都的举动，都将助长极端主义和暴力事件。而约旦高层消息人士也在3日表示，阿拉伯峰会的现任主席国阿曼已经开始召集阿拉伯联盟和伊斯兰合作组织召开紧急会议，就这一情况进行磋商。
按照克林顿在1995年签署的一项法律，美国大使馆必须从特拉维夫迁往耶路撒冷，除非总统每六个月签署一道豁免令，声明此事必须由以色列人和巴勒斯坦人之间决定。自从克林顿以来，每一位总统都签署了豁免令，在前一次豁免令到期后，特朗普于今年6月也签署了豁免令。
在去年的总统竞选期间，特朗普保证将把美国使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷。很多美国犹太人和基督徒福音派支持这一举措。
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