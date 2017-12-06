马杜罗创虚拟货币应对“金融封锁”

委内瑞拉总统马杜罗3曰宣布创建新的虚拟货币“Petro ”，用于国际金融转账，并应对所谓的经济“封锁”。
马杜罗说，新的虚拟货币将以委内瑞拉的石油、矿产和钻石储备为支撑。马杜罗在周日的电视广播节目中说：“它叫‘Petro’。它将使我们向着新的国际资金形式前进，并促进我国的经济和社会发展。”
委瑞拉石油公司新任总裁兼石油部长曼努埃尔·克韦多被指派协调创建虚拟货币的部门。马杜罗还下令在国内建造“区块链观察站”，作为推广虚拟货币“ Petro ”的“制度、政治和法律基础”。
马杜罗将委内瑞拉危机的加剧归结到美国和加拿大政府对查韦斯派高层施加的金融制裁上，并称这是一场企业家和反对派发动的“经济战争”。他还把这场危机归结到最近被控贪腐的前国家石油公司高管身上。
委内瑞拉石油公司正经历着一场深层次的系统性危机。在公司高管被逮捕后，对石油公司的管控又转移到忠于政权的军队手中。马杜罗说：“有一伙真真正正的强盗最终被美国政府保护。确实是这样，一些人被保护着还口口声声说自己是查韦斯派。”
这场抓捕浪潮已经转移至委内瑞拉常驻联合国代表、查韦斯执政期间的国家石油公司总裁拉斐尔•拉米雷斯的同盟身上。拉米雷斯的兄弟迭戈•萨拉萨尔•卡雷尼奥因涉嫌卷入一桩腐败案于1日被逮捕。
马杜罗称，从萨拉萨尔在加拉加斯的住宅中搜查出价值逾80万欧元的艺术品以及其他价值不菲的物品。
马杜罗说：“我已经让(副总统)艾萨米着手处理这些物品的上交问题。其中一些作品将送往画廊供人民观赏，另一些将用以弥补损失。财产是人民的。强盗，强盗！ 一定要没收他们的全部财产，全部。”
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