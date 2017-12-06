俄开始将美媒列为“外国代理人”

俄新社援引俄罗斯议会上院一名消息人士的话报道说，俄罗斯司法部本周将开始把一些外国媒体登记为“外国代理人”。
来自联邦委员会的这名消息人士说，美国之音电台和自由广播电台等9家美国媒体很有可能进入有待俄罗斯议会批准的“外国代理人”名单。
克里姆林宫此前表示，完全理解俄罗斯议会为何计划讨论对美国媒体机构的代表施以禁令，从而报复美国对俄罗斯媒体的不公对待。
【路透社莫斯科12月4日电】据俄新社报道，俄罗斯联邦电信、信息技术和大众传媒监管局周一说，针对俄企业和媒体的权益受到侵犯，它将采取相应的应对措施，并表示它有工具去那么做。
俄罗斯扬言，如果俄罗斯的“卫星”和“今曰俄罗斯”新闻网站上的文章在搜索结果中被置后，它将对“字母表”公司旗下的谷歌采取行动。此前，“字母表”公司董事长埃里克•施密特的一份声明似乎承认了这—做法。
俄新社援引联邦电信、信息技术和大众传媒监管局局长亚历山大•扎罗夫的话说：“在这个问题上，我们同谷歌联系过，谷歌回复说他们绝不会这么对信息进行排序。”
他说：“有必要对侵犯我们的企业以及我们大众传媒权益的做法作出反应。俄罗斯联邦有工具去那么做。”
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