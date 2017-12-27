日本央行欲维持货币宽松 为使经济复苏萌芽不被扼杀

英媒称，日本11月家庭支出高于预期，同时消费者通胀小升且失业率刷新24年低位。这为央行带来些许希望，期待经济复苏将推动通胀率升向其2%目标。
据路透社东京12月26日报道，但物价上涨主要是受燃料成本上升的提振，这一势头料在2018年消退，所以尽管全球其他主要央行拟终结危机时代的政策，但日本央行维持宽松货币刺激的压力仍不减。
日本央行26日公布的10月会议记录显示，多数央行决策者认为无需扩大刺激，他们同意需要暂时维持“强有力的”货币宽松举措。
政府同日公布的数据则显示，日本11月全国核心消费者物价指数同比上升0.9%，为连续第11个月上升。该指数包括成品油，但不包括波动较大的生鲜食品价格。
11月物价增长的速度略快于10月的0.8%，分析师的预估中值亦为上升0.8%。
同日公布的其他数据也显示日本经济复苏或将加速。11月失业率降至2.7%，为24年来新低。
11月家庭支出较上年同期上升1.7%，远高于市场预期的上升0.5%。
一连串的乐观数据或将令日本央行决策者松一口气。他们一方面越来越担心超宽松政策之害，另一方面也忧虑刺激退场过快可能导致刚萌芽的经济复苏遭到扼杀。
在日本央行10月的政策会议上，几位决策者对单纯为达到通胀目标而采取“极端措施”表示担忧，而新任委员片冈刚士则认为有必要采取进一步的宽松措施。
会议记录显示，大部分委员认为维持当前政策就已足够，但也承认可能需要一段时间才能让企业提高价格和薪资的意愿升温。
日本第三季度国内生产总值（GDP）年化增长率为2.5%，连续第七个季度实现增长。但通胀率仍然远远低于日本央行的目标，因为企业仍然担心涨价会吓跑对成本敏感的消费者。
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