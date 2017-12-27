严寒天气考验平昌冬奥会开幕式

明年2月9日开幕的平昌冬季奥运会上，防寒措施成为重要课题。
特别是举行开幕式的2月9日。最近10年来的平均气温为零下6.4摄氏度，体感温度力为零下11.2摄氏度，可谓非常寒冷。韩国媒体也一致表达了对寒冷的担心。
开幕式将在晚上8点至10点，于江原道平昌郡的临时体育场举行。该场馆地上有7层，地下有1层，共有3.5万个座位，但残奥会闭幕式后，4层以上的座位会被拆除。
由于是临时建筑，不带屋顶，据说大风会灌到体育场内。韩国《江原日报》15日载文介绍了记者在体育场内的体验。记者在晚上7点到达现场，30分祌后笔尖就被冻住，不能再做记录。
虽然戴上了厚手套，但1个半小时后，手指尖和脚趾尖就发痛，2个半小时后，脚趾尖就冻得失去知觉。《中央日报》则用“西伯利亚开幕式”来加以形容。
平昌冬奥会组委会在体尚场周围搭建防风的透明板，也打算在场内配发毯子、雨具、坐垫、暖手器等。
【韩联社首尔12月24日电】据平昌冬奥会组委会24日消息，距离2018平昌冬奥会开幕仅剩50天，大赛门票销售率己突破60%。
数据显示，截至本月21日，大赛开闭幕式和各种比赛项目门票售出65.5万张，销售率为61%。其中，高山滑雪门票的销率最高，达81%，越野滑雪(79%)、短道速滑(74%)和雪车(70%)分列其后。2月9日举行的开幕式门票销售率达67%。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost