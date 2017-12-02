德国多城拟颁柴油车禁令 政府10亿欧元治理排放污染

德媒称，随着德国各地多个城市的法院可能为降低二氧化碳浓度而颁布柴油车禁令，德国政府承诺加大财政支持力度以帮助地方领导人改善空气质量。
据德新社柏林11月28日报道，作为政府和汽车行业共同消除柴油排放影响的努力之一，德国总理默克尔28日承诺向地方政府领导人提供比此前所承诺的10亿欧元（约合11.9亿美元）更多的资金。
默克尔是在柏林举行的联邦政府、州政府和地方政府领导人会议上作出这一承诺的。默克尔说，她希望在组建新政府的谈判中对此加以讨论。
报道称，德国汽车制造商一直在努力摆脱2015年吞噬整个汽车行业的柴油丑闻。当时，大众集团被曝光在世界各地的1100万辆柴油车上安装了排放检测作弊软件。
那场丑闻的影响在今年7月进一步扩大。斯图加特市一家法院作出裁决，未来或将禁止排放不达标的柴油车在某些日子进入市内。这一裁决有可能促使其他城市也出台柴油车禁令。德国有大约90个城市的亚硝气排放水平居高不下。
默克尔说，与地方领导人举行会议只是避免柴油车禁令的多种举措之一。她提到了德国汽车行业在排放丑闻后应负的责任。为了避免柴油车被全面禁止，德国联邦政府希望加快在城市实施某些措施，例如升级公共汽车和提升电动汽车上路数量等。
报道称，在今年8月举行的所谓“柴油峰会”上，大众、戴姆勒、宝马等德国汽车巨头同意为数以百万计的汽车提供软件升级，并向消费者提供“以旧换新”折扣以提升清洁能源汽车的销量。
在8月的峰会上，这些汽车制造商成功避免了对相关汽车的发动机进行较为昂贵的硬件改造。
默克尔说，将在明年年初讨论硬件解决方案的评估结果。
报道称，德国联邦政府计划为一项有关柴油车的基金拨款7.5亿欧元，汽车制造商则承诺共同出资2.5亿欧元。大众、戴姆勒、宝马已同意出资，但由于外国制造商拒绝出资，汽车行业应出的资金存在缺口。默克尔28日坚持要求汽车行业提供所承诺的2.5亿欧元资金。
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