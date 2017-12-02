俄媒在美国会报道权被吊销

今后，由俄政府资助的“今日俄罗斯 '’电视台的记者将不能在美国国会进行报道。
一个负责批准记者在美国国会进行报道的委员会吊销了“今日俄罗斯”电视台的报道资格。本月早些时候，该电视台按照美国的要求，依据《外国代理人登记法》进行了登记。
《外国代理人登记法》的适用对象包括代表外国政府、政党和他外国机构在美国传播消息的个人或企业。
在美国当局吊销“今日俄罗斯”电视台报道资格几天前，俄罗斯总统普京刚刚签署法案，允许俄罗斯将国际媒体登记为外国代理人，此举被视为对特朗普政府就“今日俄罗斯”电视台所作决定的报复。
这项新规要求国际媒体向俄罗斯政府公布信息。外界认为，此举给美国媒体贴上了美国政治宣传者的标签。
在华盛顿今日俄罗斯”电视台被告知，国会电台与电视记者联谊会执行委员会一致同意，吊销该电视台的报道资格。
该委员会主席克雷格•卡普兰在信中写道，国会电台与电视记者联谊会“明确规定，不得向任何被外国政府或外国政府代理人雇用的申请者发放报道许可证”。他说，依据《外国代理人登记法》，“今日俄罗斯”电视台不具备获得新报道许可证的资格，其现有报道许可证将立即被吊销。
许多与其他外国政府有关的媒体同样被要求进行登记。但“今日俄罗斯”电视台承受的压力激怒了俄罗斯官员，他们表示将通过限制美国媒体进行报复。
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