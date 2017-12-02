美英首脑罕见相互攻击 特朗普：别针对我，对准恐怖主义吧

外媒称，特朗普总统11月29日在推特上转发了一个极右翼英国政党领导人发布的反穆斯林视频，从而招致了英国、美国穆斯林群体和一些国会议员的谴责。特朗普随后在推特上对英国首相特雷莎·梅予以针锋相对的反驳。
据路透社11月30日报道，白宫方面为特朗普的做法进行了辩护，称他只是提出了安全问题。特朗普一直将穆斯林视为安全威胁，他作为总统发布了禁止一些以穆斯林人口为主国家的公民入境的行政命令。
“我并不是在谈论视频的性质，”白宫发言人萨拉·桑德斯对记者说，“威胁是切实存在的，总统所谈论的是国家安全的需要，军队支出的需要，这些都是真实的问题，这些不存在虚假的东西。”
报道称，反移民的“英国第一”组织副领袖杰达·弗兰森发布了这些视频，她说其中的内容是一群穆斯林将一名男孩打死，暴打一个拄拐杖的男孩，以及摧毁一座基督雕像。本月早些时候，弗兰森被判定虐待一名穆斯林妇女，并被处以罚款和支付诉讼费。
报道称，一些英国议员要求特朗普为转发这些视频而道歉，特朗普的推特有近4400万粉丝。美国穆斯林团体则说他煽风点火，不计后果。
特雷莎·梅的发言人11月29日说：“总统这样做是错误的。”这名发言人说：“‘英国第一’组织通过他们充满谎言和煽动性的恶意叙述使群体分裂，”“他们给遵纪守法的人们带来了焦虑。”
报道称，这些视频的真实性尚无法证实。弗兰森说这些视频收集自她社交媒体网页上的多个在线来源。有5.3万推特粉丝的弗兰森说特朗普的转发显示总统认同她提升对“伊斯兰问题”的意识这一目标。
报道称，白宫方面一再拒绝谈论视频的内容或者特朗普是否知晓推特的来源。美国国会中的民主党人和至少一名共和党议员都批评了特朗普的做法。
另据德新社11月30日报道，在英国首相梅指责特朗普分享极右组织反穆斯林视频后，特朗普回击了梅，让她着重注意英国“极端的伊斯兰恐怖主义”。
特朗普29日晚些时候发推特说：“特雷莎，不要针对我，把目标对准英国国内那些破坏性的极端伊斯兰恐怖主义吧。我们这儿很好。”
特朗普在将这条推文发给错误的梅的推特账户数分钟后又重发了一遍。
梅的办公室早些时候表示，特朗普转发了一系列“英国第一”组织的煽动性网络视频是错误的。这些视频声称展示了穆斯林犯下的暴行，但不能证实其真实性和来源。
此外据路透社11月30日报道，特朗普史无前例地公开抨击美国最亲密的安全盟友，在推特上尖锐反驳英国首相对其转发反穆斯林视频的批评。这引发了英国的愤怒。
正在约旦访问的梅30日重申了前一天由她的发言人表达的观点，即美国领导人分享反穆斯林视频的做法是错误的。但是她没有直接回应特朗普的反驳。
梅对记者说：“我十分清楚，转发‘英国第一’组织的推特是错误的。”她说该组织是一个寻求散布分裂和不信任的“可恨的组织”。
英国驻美大使金·达罗克说，他向白宫官员表达了关切。他在推特上说：“英国人民一致反对极右组织充满偏见的言论。”
英国反对党自由民主党党首凯布尔敦促梅要求特朗普公开道歉，称特朗普“侮辱”了梅。他在推特上说：“她必须结束英国对邪恶的种族主义者的耻辱性依赖。取消访问。”
又据美联社11月30日报道，英国首相发言人29日说，特朗普总统转发推特视频是不恰当的，英国这样批评其最亲密的盟友是很少见的。要求撤销对特朗普访英邀请的呼声不断增加。
工党议员戴维·拉米在推特上对特朗普说：“我的国家和我的城市不欢迎你。”另一名工党议员丘卡·乌蒙纳说，“应该撤销”对特朗普的邀请。
今年1月，梅宣布特朗普已经接受了对英国的国事访问邀请。如今近一年过去了，访问日期还未确定，特朗普的反对者已经表示，如果特朗普真的来了，他们将举行大规模抗议。
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