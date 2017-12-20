女子把11万的钻戒当垃圾扔了！8名环卫工翻了13吨垃圾…

家住扬州连运小区的夏女士一时大意，将抓在手上的钻戒和垃圾一起扔进了垃圾桶，等到两三个小时后发现戒指不见了，才发觉可能被扔进了垃圾桶，而此时桶内垃圾已被运走。19日上午，扬州市广陵环卫文峰环卫所的8名工人，花费两个小时时间，最终将戒指从13吨垃圾中“捞”了出来。
钻戒和垃圾一起扔了
夏女士有枚1克拉的订婚钻戒，是先生花11万买给她的，她非常珍爱它，每晚睡觉前都习惯从手上卸下，第二天上班前再戴上。
18日中午，她把戒指拿在手上，就拎着垃圾袋下楼去扔垃圾。由于没有注意，将垃圾和戒指一起扔进了楼下垃圾桶，当时也没有发觉。两三个小时后，她猛然发现戒指不在手上，才回想起是和垃圾一起丢进垃圾桶了。
当她再次返回垃圾桶旁时，桶内垃圾已经被清理走了。夏女士顿时懵了，因为这枚订婚戒指不仅昂贵，对她来说更是意义非凡。
当天下午4时多，夏女士匆匆找到辖区广陵环卫办文峰环卫所，恳请环卫工人帮她找回戒指。所长陈扬州听说有戒指被扔到垃圾堆里了，也很着急，立即赶到连运小区垃圾投送点联谊路垃圾中转站。
询问环卫工人得知，垃圾已被压缩进大型压缩车，车内已压缩进近13吨垃圾，正准备运往垃圾场焚烧发电。因为天快黑了，从垃圾中找戒指看不清，他当即要求中转站门卫看好垃圾箱，暂时不能动，等第二天开箱查找。
8名工人从垃圾中找到钻戒
19日一早6点钟多，环卫所8名夜间刚拖完垃圾的环卫工就赶到了中转站，将装有13吨垃圾的压缩箱拖到附近一个空旷地，将垃圾倒在地上，占地面积约有四五十个平方米。然后，8名工人冒着寒风，一点一点地从垃圾堆中寻找戒指。上午8时左右，环卫工杨正龙在垃圾中发现了戒指，捡起后交给在一旁焦急等待的夏女士和家人。紧接着，8名工人又马不停蹄，将13吨垃圾拉回中转站二次压缩。
看到钻戒失而复得，夏女士欣喜万分：“一开始他们跟我说戒指找到了，我还以为是他们开玩笑的，后来发现真的找到了，我都有点惊讶。真的非常感谢他们，我觉得他们环卫工人的精神，比这枚戒指价值更高。”
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