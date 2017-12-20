只是小失误？日本允许美军肇事直升机复飞引不满

共同社12月18日报道称，围绕美军CH-53E大型运输直升机的驾驶席窗体坠落在冲绳县宜野湾市市立普天间第二小学操场的事故，日本防卫省18日宣布允许该机型复飞。
日方接受了美方“事故原因是人为失误而非构造上的缺陷”这一说明。美方告知日方将在19日以后恢复飞行。对于直升机机窗坠落至小学操场的重大事故发生后5天即允许复飞，冲绳县方面对中央政府的不信任感愈加强烈，表示强烈反对。
驻日美海军陆战队在18日的声明中称“为安全飞行已对所有飞机进行了全面检查”等，认为该机型已做好复飞准备。
防卫省与驻日美军就“尽最大可能避免”飞机在普天间机场周边学校上空飞行达成协议。
冲绳县知事翁长雄志向媒体表示：“决不能容忍美军和日本政府用与以往一样的态度应对了事。”
防卫省发表的见解指出“认为已为复飞采取措施”。美军对事故原因做出以下说明：（1）忽略了窗把手未用安全绳妥善固定；（2）由于窗把手错误地或不小心被扳到紧急逃生的位置，导致窗体从直升机脱落；（3）与其他飞机无关。
此外，美方强调已采取措施防止再发，包括对该机型直升机所有机组人员和所有维护人员进行再教育、确认所有飞机机窗安全绳切实固定等。
事故直升机隶属美国海军陆战队普天间机场。
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