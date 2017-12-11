新加坡旧区改造：造新楼不忘保留“低端建筑”

新加坡今天宣布，对旧区达哥打弯改造的同时，保留旧区的部分建筑和设施，打造一个新旧建筑混合的社区。
达哥打弯是新加坡建屋局的前身新加坡改良信托局发展的公共住宅。多年前，政府宣布要拆除旧区重建时，保留该地区的声浪不绝于耳。
但新加坡地域狭小，发展又很快，要全部保留旧建筑也不可能。尤其是，这些组屋当年开发时，新加坡尚未开发成熟，建筑本身和现在相比显得“低端”。
今天，新加坡国家发展部长黄循财表示，达哥打弯将重新发展为组屋区，并会保留住宅区原有中央庭院四周的部分建筑物和鸽子游乐场，重新打造成一个混合新旧建筑，充满活力的社区空间。
黄循财表示，将继续同利益相关者进行讨论，并在重新打造达哥打弯的过程中，让更广大的群众参与。
达哥打弯（Dakota Crescent）是在1958年由新加坡改良信托局（Singapore Improvement Trust）所建设的公共住屋，这15栋低层楼宇是很多新加坡人的记忆，组屋区的鸽子游乐场更是这个旧区的地标。
黄循财说，国家发展部探讨各个发展选项后，决定发展为公共住屋，提供更多靠近市区的公共住屋选择选项，让新一代的新加坡人能在那里共筑属于他们的回忆。
黄循财说，要达到这个目的，兴建更符合新加坡人住屋需求的新组屋的同时，也要认识到达哥打弯的历史意义，
新加坡国会议员林谋泉去年在国会上提到，该区是新加坡首个公共住屋项目之一。新加坡是在1960年设立建屋发展局，而这些公共住屋是在建屋发展设立前建造的。
黄循财说，因此，原有组屋区的部分建筑将保留，并充作社区民事用途。
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