比特币期货下周在美上市 金融机构仍持审慎态度

美媒称，随着芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所试图利用投资者对比特币这种数字货币不断高涨的兴趣牟利，美国首种比特币期货将于下周开始交易。
据美国《华尔街日报》网站12月4日报道，芝加哥期权交易所全球市场公司4日称，该公司新推出的比特币期货将于美国中部时间12月10日下午5时启动交易，12月11日将是首个完整交易日。
报道称，这使芝加哥期权交易所领先于其规模更大的同城对手芝加哥商品交易所。后者计划于12月18日推出比特币期货产品。美国商品期货交易委员会1日批准这两家交易所开展比特币期货交易。
芝加哥期权交易所全球市场公司的发言人称，该公司正与线上经纪公司合作，以使散户投资者能尽快开始交易其比特币期货。
报道称，与石油、玉米或黄金期货类似，比特币期货能使交易者对这种数字货币的涨跌下注。比特币期货的出现能使华尔街各家银行和小投资者的比特币交易更便利。
今年以来，比特币价格暴涨，引发了投资者对它的强烈兴趣。根据“比特币柜台”网站的信息，比特币价格3日一度涨至1.18万美元，比2017年初上涨了11倍多。
然而，由于其波动性、不确定的监管状态以及仍与非法活动有牵连，很多金融机构仍对比特币持审慎态度。怀疑者称之为泡沫。
报道称，芝加哥期权交易所和芝加哥商品交易所宣布将推出比特币期货被认为是对这种数字货币投了信任票。芝加哥期权交易所率先于8月公布计划，芝加哥商品交易所于10月跟进。
这两个竞争对手之间的竞赛可能会决定由哪家确立比特币期货主力合约。芝加哥商品交易所是世界上最大的交易所公司，市值为510亿美元，根源可追溯至19世纪中期。市值140亿美元的芝加哥期权交易所成立于1973年。
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