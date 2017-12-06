美一巴士广告涉嫌辱华引不满 道歉却让事情变得更糟

英媒称，美国芝加哥一家巴士公司向伊利诺伊大学的师生发出12月套票优惠时，写上“像你一样的乘客，乘搭巴士不会感觉身在中国”，触发亚裔学生及校方抗议。
据英国广播公司网站12月5日报道，亚裔学生团体批评，巴士公司做法是“不把亚裔学生当成人”，歧视亚裔学生。校方亦指责有关内容是“种族歧视”。
报道称，巴士公司首度致歉时，辩称是要凸显自己与其他接送中国留学生的竞争者不同，不同意校方接收大量海外学生的营运方式，认为大学应该是为当地人民服务。
结果这则道歉令事件变得更糟，市议会和州检察部门介入，巴士公司要二度道歉。
“感觉身在中国”
报道称，伊利诺伊大学的师生在日前收到一封电邮广告，内容是推销巴士公司“城郊快线”（Suburban Express）为学生提供接载往返芝加哥市中心、机场及附近多间院校的接载服务。
广告中提及了众多不同的优惠，例如退票服务、不收行李费等等，但其中一项与这些优惠并列，是“像你一样的乘客，乘搭巴士不会感觉身在中国”。
据伊利诺伊大学数字显示，全校44000名学生中，有5900人是中国留学生。
广告发出不久，便有人投诉，巴士公司立即发出题为“道歉”的电邮，不过内容就被指“一点也不像是道歉”。
“城郊快线”指，广告内容是要标榜自己与其他公司不一样，并非主力做中国留学生生意，强调并非泛指“非白人”。
“城郊快线”称自己并不同意伊利诺伊大学的营运方式，指学校在过去几十年，接受大量支付高昂学费的海外学生，大量非英语学生加重了当地学生的负担。
“我们相信伊利诺伊大学的宗旨应该是向伊利诺伊的民众提供高质量、可负担的教育，”声明写道，“对于把我们的大学售卖予最高价者，我们对这个想法很不自在。”
“城郊快线”的另一份声明称，由于多年前发生了外包公司员工向非英语顾客作出不当评论，引发许多亚洲学生早已放弃使用其巴士服务。
“种族歧视”
报道称，“城郊快线”的“道歉声明”惹来更多批评。
伊利诺伊大学的学生组织亚太裔美国人联盟发声明，谴责巴士公司的广告及其“道歉声明”，称其想法是“种族歧视”，“不把亚裔当成人”，呼吁抵制这家公司。
校方亦发声明，谴责这则带有“种族主义”和“冒犯性”的广告，认为是“冲击校园的价值”。
校方强调与巴士公司没有商业关系，其巴士不能在校园内接载乘客，校方无法阻止私营公司在社区营运，但建议乘客选择交通工具时，好好研究一下它的纪录。
报道称，州检察长丽莎·马迪根（Lisa Madigan）正调查这间巴士公司是否涉及侵犯民事权利，关注巴士公司有没有歧视一些潜在乘客，检察部门已发出传票，要求巴士公司在30日内回复。
检察部门声明指，法例规定任何交通工具都不得以种族为由拒载。
市议员亦正寻求召开听证会。
事件最终迫使“城郊快线”再度发声明就广告及“首则道歉”致歉，承认有关广告“不可原谅”，“具伤害性”，公司对自身作为感到羞耻，愿意承担全部责任，会配合当局调查，强调从来没有因学生的性向、国籍、种族、宗教等理由而拒载。
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