日本出版行业萎靡不振 今年纸质漫画销量大跌

日媒称，日本出版科学研究所公布的调查结果显示，一直以来支撑国内出版界的纸质漫画单行本销量与上年相比减少了约12%，下跌程度前所未有。今年包括书籍和杂志在内的纸质出版物的销售金额估计约为1.37万亿日元（约合790亿元人民币），相当于市场规模达到顶峰的1996年的约52%。出版行业的萎靡不振正日益严重。
据共同社东京12月25日报道，这项调查根据1至11月的出版物销售业绩（电子出版物除外）对全年销售金额进行预测。其中杂志（含漫画单行本）或同比减少约10%，降至6600亿日元；书籍同比减少约3%，降至7150亿日元。
报道称，纵观今年的日本出版行业，杂志方面少男少女漫画杂志跌幅较大，年轻一代不看漫画杂志的情况明显。长年保持人气的作品到2017年迎来完结篇却没有新的热门作品诞生。阅读电子漫画的读者增加。这些因素都导致了漫画单行本销量大跌。另一方面，带有赠品的女性杂志和对各种商品进行比较讨论的“点评类杂志”则销售状况良好。
据报道，在日本出版行业，自上世纪70年代起便出现了杂志销售额高于书籍的“杂高书低”现象，但在2016年的调查中这一现象出现了反转。今年，书籍销售额领先杂志的差距有扩大之势。
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