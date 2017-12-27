东南亚国家推出“监管沙盒”制度 扶持本国初创企业

日媒称，在区域内市场，中国的巨大初创企业的影响力越来越强，东南亚各国和地区的政府和中央银行正在竞相扶持本国的初创企业，相继推出了被称为“监管沙盒”的暂时冻结监管的特殊制度，这一举措意在探寻发展人工智能（AI）等新一代技术的可能性，使尝试商业化创意变得更加容易。
据《日本经济新闻》网站12月25日报道，受惠于“监管沙盒”制度马来西亚的金融初创企业Jirnexu将在明年早期启动可让消费者在互联网上比较多家公司的保险商品、然后再进行购买的服务。在新加坡，8月通过人工智能（AI）为个人投资者等提供资产管理建议的Crystal Advisors获准适用特例。另一方面，泰国为普及智能手机结算，在中央银行主导下推出特殊制度，一直在展开银行结算的验证试验。作为成果，泰国央行最近决定，允许开泰银行等在用于个人汇款等的结算服务中使用二维码（QR码）。
报道称，新加坡政府考虑到金融领域的成果，将把“监管沙盒”制度扩大至能源领域，印度尼西亚、香港和澳大利亚也引进了同样的制度。在世界范围内，亚太地区推进相关制度的姿态突出，但亟需构建兼顾消费者保护和金融科技增长的监管环境。一方面，在相关国家实际适用特殊制度的企业数量仍很有限，能在多大程度上培育拥有潜力商业模式的企业仍是未知数。今后，如何创造出更多成功案例，将左右各国新产业培育的成败。
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