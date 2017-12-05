中印在印度洋竞争日趋激烈

有时大国之间的地缘政治对抗会带来一些奇怪的结果。印度洋地区不断发展的战略竞争中的最新事件是印度采购斯里兰卡的所谓“世界最空国际机场”，或许印度买它的目的是让它继续空着。
对担心中国“一带一路”计划的战略影响的人来说，斯里兰卡南端的渔业小镇汉班托塔一直以来都是一个重要证据。汉班托塔多年前突然进入国际社会的视野。当时，一些中国企业被授予合同，以在当地建造一个新的港口和一个国际机场，这些基础设施会由中国建造的多车道高速公路相连接。
这是斯里兰卡时任总统马欣达•拉贾帕克萨的计划的一部分。拉贸帕克萨希望将有关地区变成一个新的全球运输中心。项目支持者说，这个新港口的位置靠近印度洋北部最繁忙的海上通道，这使它成为一个天然的转运和物流中心。
但安全分析人士说，汉班托塔或许还是设立中国海军基地的理想场所，从而使它成为中国在印度洋的“珍珠链”的一部分。一些印度分析人士说，它是中国在印度洋包围印度的一个宏大计划的一部分。
对斯里兰卡来说，不幸的是，国际运输企业没有兴趣使用汉班托塔，因为在附近的科伦坡有一个出色的港口。
崭新的拉贾帕克萨国际机场也几乎没有使用过。它一周只有一架次国际航班。
中国接手汉班托塔港让印度感到更加担心。印度担心的是，它会成力中国海军在印度洋的一个中心。但实际上，汉班托塔从未成为一个成熟的中国海军基地。
这就是世界最空机场起作用的地方。印度正提议花费大约3亿美元买断斯里兰卡欠中国的债务，以获得汉班托的拉贾帕克萨国际机场40年的租约。但印度有关这个机场的未来计划尚不清楚。看起来，它盈利的可能性不大。
盈利不是该协议的重点。控制汉班托塔机场将让印度在相当程度上控制汉班托塔港的使用。难以想象中国海军在不控制汉班托塔机场的情况下在连地发展一个重要设施。
简言之，印度将花费3亿美元购买一个机场来封锁一个中国海军基地。
这个长而曲折的汉班托塔故事是印度洋地不断增加的战略竞争的象征。在今后几年中，我们可能看到印度、中国和印度洋地区其他角色之间就控制港口、机场和其他重要基础设施——甚至为控制一些国家的政府——而展开更多角力。
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