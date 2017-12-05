中国悄然进入网上购车时代 买车将像买可乐一样便利

英媒称，全球各汽车集团正在中国尝试网络销售、知名博主宣传以及汽车“自动售货机”，这是为了在这个增长中的市场实现网络销售最大化。
据英国《金融时报》网站12月3日报道，咨询机构弗罗斯特-沙利文公司称，2016年中国网络汽车交易量达到了100万单，价值1007亿元人民币。这也就意味着，卖家去年在中国网上销售的汽车比在西班牙销售的所有汽车都多。
麦肯锡咨询公司高级合伙人高旭说：“中国毫无疑问是全球最大的网络汽车销售市场，包括豪华汽车。”
报道称，弗罗斯特-沙利文公司称，中国网络汽车交易量在2012年至2016年间以每年65.5%的综合速度增长，而整个汽车市场增长率为13.7%。
按照弗罗斯特-沙利文公司的定义，网络销售是指卖家在网上寻找消费者的交易。消费者通过网络支付或者通过网站筹资。其中依然涉及代理商，消费者大部分时候从代理商处提车。
麦肯锡咨询公司说，2016年网上交易约占汽车销量的5%，而2014年还只有1%。
麦肯锡咨询公司还说，网络销售对年轻消费者有吸引力，去年中国约四分之一的24岁以下汽车买家在网上购车，这有助于卖家锁定首次购车者的品牌忠诚度。
报道称，通常情况下，买家在买车之前喜欢看一下车，并进行试驾。但是在中国，年轻消费者在买车之前已经拿定了主意，更青睐网络销售的便利。
据报道，在截至今年10月的两年间，宝马集团所拥有的豪华汽车品牌MINI在中国通过网络销售了1600辆汽车。与此相比，它在美国及英国市场没有通过网络售出一辆车。
MINI在北京的市场经理肖恩·格林说：“在网络销售方面，MINI在中国毫无疑问比在其他市场更成功。”
今年7月份，MINI聘请中国时尚博主黎贝卡向她的成千上万名粉丝推广汽车，5分钟内通过微信售出了100辆限量版加勒比蓝MINI汽车。
报道称，汽车集团普遍聚集在天猫平台上，并大大利用了其每年11月11日的“双十一”大促活动。在刚刚过去的“双十一”，几十家汽车厂商在仅仅24小时内就售出了10万辆汽车。
各企业通常会在“双十一”打折，汽车集团也不例外——包括豪华汽车品牌。意大利玛莎拉蒂公司在11月11日以每辆汽车88.8万元人民币的优惠价销售，原价为100万元。
阿里巴巴称，各大汽车集团都通过天猫网站售车。
报道称，天猫甚至于今年年初宣布推出汽车自动“售货机”。买家可在智能手机上浏览汽车，按下购买键，汽车就会从展示塔的底层出来。
报道表示，阿里巴巴在今年8月份的声明中称：“买车将像买一罐可乐一样便利。网上购车时代已经到来。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost