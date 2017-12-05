港媒：比特币存在致命缺陷 没有内在价值

港媒称，过早的正确是错误的。2013年7月，比特币的交易价为100美元，《南华早报》曾认为，“如果它获得更广泛的认可，其价值将会飙升”。不过，作为货币，比特币“在整个概念上存在致命缺陷”，这意味着它们“永远不会变得流行”。
据香港《南华早报》网站12月4日题为《为何比特币热是等待破裂的泡沫》的文章称，自那以来，比特币开始复仇，币值的确在猛涨。上周，这一加密货币的价格猛增到1.1万美元，较12个月前上涨了惊人的1400%，数以万计的新用户纷纷开设比特币账户。
然而，尽管这一电子货币越来越受欢迎，《南华早报》早在2013年的批评仍然有效，这些年来，比特币的很多缺陷变得显而易见。
文章称，首先，不可否认支持比特币的“区块链”分布式账本技术很棒，而且毫无疑问在未来几年会有更多用途，尤其是在金融脱媒方面。
但是，基础技术很棒并不意味着，比特币作为一种货币形式是切实可行的。这当然也并不意味着，那些纷纷去购买比特币的投资者肯定能获得超额回报。
文章认为，热衷者喜欢购买比特币是因为它们供应有限。比特币“矿工”创造新币的速度会随着时间的推移而自动放缓，其总量上限是2100万。
然而，文章强调，尽管很稀缺，比特币并不拥有内在价值。与硬商品——比如说铜，甚至是金子——不同，比特币没有实用价值。与债券或股票等有价证券不同，比特币不会在未来带来现金流。
文章称，比特币的热衷者认为，法定通货也差不多是这样。全球利率接近零甚至是负数，常规货币也不会带来收入流，因此并不具有真正的价值。
文章指出，但这一看法漏掉了至关重要的一点。法定通货的确拥有内在价值。比如，美元拥有价值，因为美国政府称，美国人必须用美元缴税。而且如果他们未能缴税，美国政府会把他们关进监狱。这一威胁为美元创造了潜在的需求，使其具有真正的价值。
没有来自政府的类似支持，比特币缺乏固有的价值。即便它获得了法定货币的地位，比特币仍有着致命缺陷。特别是，热衷者最喜欢比特币的因素（有限的供应）也正是它最大的一个缺陷，这使得它永远无法取代常规货币成为一种广泛使用的货币形式。
文章称，把比特币作为一种普遍的兑换手段、记账单位和价值储存手段将会降低需求，抑制投资，从而导致经济停滞，实际债务负担不断增长。那将是一场灾难。
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