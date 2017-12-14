日反导费用突破两万亿！日报批安倍改变专守防卫方针很危险

日本《每日新闻》12月13日发表了题为《日本导弹防御费用累计达2万亿日元》的报道。
日本政府从2004年度开始引进的导弹防御系统（BMD）相关建设费累计金额，截至2018年度预算案预计将突破2万亿日元（1美元约合113日元）。防卫省12日称，计划引进的陆基“宙斯盾”系统每套报价约1000亿日元。这意味着，2019年度以后导弹防御费用还将增加两套系统所花费的2000亿日元以上。由于半岛的核导开发，日本持续引进最新装备，巨额财政支出也越来越多。
日本政府已经构建了由“宙斯盾”舰搭载的“标准”-3舰载海基型拦截导弹和“爱国者”-3陆基型拦截导弹组成的双重拦截敌方弹道导弹系统。除此之外，日本还部署了可以探测弹道导弹的FPS-5高性能雷达等。加上指挥控制系统，2004年度至2017年度，日本政府累计在导弹防御系统建设方面支出约18450亿日元费用。
防卫省在2018年度预算申请中，申请约1791亿日元购买和建设射程更远的“标准”-3 Block2A新型拦截导弹、“爱国者”-3改良型导弹和可同时应对弹道导弹和军机的FPS-7预警雷达。据防卫省相关人士称，导弹防御系统相关费用，算上提前计入2017年度补充预算案的部分，大部分将获得批准。
关于内阁会议本月19日确定引进的陆基“宙斯盾”反导系统，已计入30多亿日元的调查费。2019年度以后，将正式计入购买费用，预计2023年度实现部署。日本还计划引进美国企业正在开发的用于陆基“宙斯盾”系统的最新式雷达。
购买陆基“宙斯盾”系统将通过美国的对外有偿军事援助（FMS）制度来提供，价格可能由美国说了算，所以费用可能会进一步增加。按照2018年度预算案，日本的防卫费将连续6年增加，预计将达到史上最大规模的5.15万亿日元，而导弹防御系统的建设费用则是预算增加的一大原因。
日本《朝日新闻》12月13日发表了题为《引进远程巡航导弹超出专守防卫范畴》的社论。
防卫省决定引进远程巡航导弹，并要求在下年度预算案中追加约22亿日元相关经费。
日本此前在专守防卫方针指引下，一直限制自卫队导弹远程化。
关于这次决定，防卫省是这样解释的：“是为了防护负责监视半岛的‘宙斯盾’舰以及防御离岛。”
的确，日本周边的安全环境非常严峻，需要不断重新审视自卫队的能力。
但这次搭载于航空自卫队战斗机上的美制导弹的射程达到900公里。从日本海发射，可以覆盖半岛全境。
如此远射程的导弹应该不是防护“宙斯盾”舰和防御离岛所必需的。引进远程巡航导弹无疑超出了专守防卫的范畴。
日本安全保障的分工是，美军是负责攻击的“矛”，而自卫队是专守防卫的“盾”。如果日方此举被理解为改变这一基本姿态，可能会招致周边国家的警惕，反而会损害地区稳定。
在严峻的财政状况下，安倍政府连续5年增加防卫费。而美国特朗普热衷于向盟国出口武器。如果日本一味跨越专守防卫的框架，势必会被迫购买更加巨额的武器。
更难以容忍的是，关乎专守防卫的重大政策转变，竟然未经国会和向国民说明就提了出来。
日本政府在今年夏天提交预算申请时并未加入该费用，却在特别国会即将闭幕之际提出追加要求。
日本明年将正式讨论防卫大纲的修改以及下一个中期防卫力整备计划。自民党内部，要求大幅增加防卫费和拥有攻击敌方基地能力的呼声非常大。
安倍政府谋求一点点转变安保政策的姿态很危险。
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