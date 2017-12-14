中国AI行业就业形势火爆 境外媒体：人才需求量暴涨三倍

境外媒体称，虽然外界忧虑人工智能（AI）将对人类就业产生冲击，但中国AI相关的就业形势相当火爆。据中国网络招聘企业的最新报告，随着中国人工智能快速发展，AI创业潮涌现，今年第三季中国AI相关人才需求量是去年第一季的近三倍。
据路透社12月12日报道，报告指出，人工智能正在逐渐取代人类的工作岗位，尤其是那些程式化、重复性、依靠反复操作实现的熟练工种。投资银行业务、校对/录入两个典型职位已连续三个季度出现大幅同比负增长。
报告称，目前人工智能处于基础发展和企业初期布局的阶段，随着人工智能在实践上的不断突破，中国越来越多的创业型公司也加入到人工智能相关业务的创业大潮，这一发展窗口催生了大量的人才需求。
报告认为，人工智能的技术门槛很高，且难以通过短时间的学习掌握，具备学术知识以及实际操作经验的技术大牛是企业争抢的目标。知识型、技术型人才可复制性差，可替代性差，因此企业在追逐人才时通常处于被动状态，更出现高薪难求的状况。
根据报告统计，拥有人工智能技能的人才，现阶段薪酬区间主要集中于1万--1.5万元人民币/月，占比达四成。与企业给出的薪酬预算来看，人工智能人才薪资具备很大的上升空间，企业预算在月薪1.5万-2.5万元、2.5万-3.5万元的招聘缺口较大。
报道称，虽然中国人工智能企业中创业公司数量较多，但创业公司相关人才数量的绝对值远低于头部大企业。存量的人工智能人才主要集中于行业巨头。
另据香港《南华早报》网站12月13日报道，戴维·魏（音）是北京一家人工智能（AI）初创公司的员工，他的老板用两倍的高薪和股票期权吸引他加盟这家为法律行业提供AI软件的公司。
这位27岁的程序员说，那是8个月前的事了。他现在后悔没有要求更高的薪水——他目前的年薪是40万元，不含股票期权——他正在积极寻找待遇更好的工作机会。
魏说：“我朋友建议我先留在这里，至少干满1年，这样简历看上去不至于太糟糕。”魏是哈尔滨工业大学应用数学系研究生毕业，这所大学的理工科与清华大学和北京大学齐名。
但是，从今年年初开始，陆续有十几位猎头给他打电话，提供工作机会，朋友的建议似乎显得太保守了。
目前，全世界约有30万人掌握从无人驾驶汽车到家用机器人所需要的先进计算机科学技术，魏正是其中一员。腾讯研究院在一份报告中说，全球市场对AI专家的需求在百万量级。
报道称，AI的兴起被称为第四次工业革命，强大的超级计算机通过大量数据来辨识模式并自主学习，这让人们产生了失业的担忧。麦肯锡咨询公司预测，到2030年，全球可能有8亿个工作岗位随自动化的实现而消失。
在中国，以阿里巴巴为代表的科技公司，正在尝试无人便利店和无人仓库，并使用AI技术给中国消费者的信用评分。网络零售商京东商城刚刚宣布，将投资无人驾驶汽车，并使用无人机投送包裹。保险公司和银行也开始利用AI技术改进自动取款机或者顾客的风险评估程序。
然而，所有这些人工智能创新，都需要大量的脑力劳动者，这也是像魏这样的人才如此紧缺的原因。
据《人民日报》报道，中国工信部教育考试中心副主任周明曾表示，中国的AI人才缺口将在几年内超过500万人。
美国战略与国际问题研究中心高级研究员詹姆斯·刘易斯说：“中国的AI路线图很好，但该国可能需要更长的时间去打造劳动力。”他还说，培育和发展技术人才库可能是一个漫长的过程。
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