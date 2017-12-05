中国规范电竞产业防止“野蛮生长”

港媒称，长期以来，中国一直是个奥运会大国，全国各体育学院和省级队伍源源不断地向国家队输送顶尖人才，保证在各项赛事中摘金夺银。如今中国把目光投向了电子竞技领域，国家体育总局正在探索规范和推进电子竞技产业发展的路子，从而复制中国在奥运会等赛事中的成功。
香港《南华早报》网站12月2日以《中国谋求规范管理“野蛮生长”的电子竞技》为题报道称，国家体育总局体育信息中心电子竞技项目部部长唐华在深圳接受媒体采访时说，电子竞技正从自然生长阶段过渡到野蛮发展阶段，下一步需要把行业的持续和规范发展提上议事日程。
报道称，在中国内地，尽管电子竞技早在2003年就得到官方认可，成为正式运动项目，但是真正进入快速发展阶段还是在近几年，主要受益于智能手机的普及、宽带互联网的广泛覆盖以及网吧的流行，这些因素推动了团队游戏模式发展。目前，政府的支持显而易见，甚至还举行了国家杯电子竞技大赛，这项国际赛事吸引了来自中国内地、菲律宾、美国、波兰和俄罗斯等国的战队，吸引了超过4000万网上观众。
据游戏市场咨询公司Newzoo咨询公司预测，全球电竞市场2017年将同比增长41%，达到6.96亿美元。中国内地和北美的电竞市场规模总计将达3.62亿美元，超过全球电竞市场的一半。据估计，到2020年，电竞产业的投资将翻一番，让全球市场规模达到15亿美元。
报道称，电竞产业的发展推动了相关领域的投资，建立起一个生态系统，包括赛事组织者、直播和回放比赛情况的在线视频公司、专门建造的电竞场馆、智能手机生产商和数字游戏开发商。
跟踪亚洲地区电竞发展的美国尼科咨询公司创始人莉萨·汉森说，目前为止，内地电竞产业的发展主要靠民营企业推动，而政府的干预不多。
报道称，中国内地现有的一些电子游戏管理措施也适用电竞行业，与美国NBA或英超等职业体育联盟不同，电子竞技还没有一个完整和标准化的商业模式。通过资助国际赛事，中国正一步步提升国家软实力。去年，观看《英雄联盟》全球总决赛的人数比美国NBA总决赛的观众人数还要多。
汉森认为，中国在电竞领域走在美国前面，“中国（内地）有15万家网吧，其中许多网吧的设计刻意迎合电竞项目所采用游戏的业余玩家，这有助于这些游戏的推广，让玩家保持动力和热情。”
报道称，电竞产业拥有很高的收入潜力，可以向电视台和在线直播平台出售内容版权，可以从游戏公司获得广告费，还有回报更丰厚的产品展示机会。腾讯公司副总裁程武今年6月表示，内地电竞产业正处于一个重要的十字路口，下一个五年将是电竞的黄金时代。
为发掘电竞产业的收入潜力，腾讯公司去年成立了《王者荣耀》职业联盟，但腾讯公司并非内地唯一希望在电竞产业掘金的科技巨头，内地最大的电子商务企业阿里巴巴集团投入约1.5亿元人民币创立世界电子竞技运动会，希望打造电竞领域的奥运会。
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