美国继续撤出全球承诺：这次宣布退出全球移民契约

法媒称，美国驻联合国代表团3日宣布，唐纳德·特朗普政府让美国撤出了联合国一项旨在改善移民和难民境况的协定，认为该协定“不符合”其政策。
据法新社12月3日报道，2016年9月，联合国大会的193名成员一致通过了一项不具约束力的政治宣言《移民与难民问题纽约宣言》，承诺维护难民的权益，帮助他们安顿，并确保他们有接受教育和就业的机会。
3日，美方在一份声明中说：“今天，美国驻联合国代表团通知联合国秘书长，美国将终止参加《全球移民契约》……纽约宣言包括无数不符合美国移民和难民政策以及特朗普政府移民原则的条款，因此特朗普总统决定，美国将终止参加这个计划于2018年在联合国内达成国际共识的契约。”
美国常驻联合国代表妮基·黑利说，在支持世界各地的移民和难民方面，美国将一如既往地“慷慨大方”，但是“我们的移民政策必须永远由美国人，而且只能由美国人制定”。
声明说：“我们将决定如何最好地控制我们的边境，谁将获准进入我们的国家，纽约宣言中的全球方式完全违背美国的主权。”
报道称，在特朗普和他的“美国至上”政策下，美国撤出了奥巴马政府时期做出的几项全球承诺，其中包括巴黎气候协定。不久前，美国还撤出了总部设在巴黎的文化和教育机构联合国教科文组织，指责其存在“反以色列的偏见”。
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