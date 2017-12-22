外星飞船光临？美媒称美战机“跟踪UFO”谜团值得调查

美国有线电视新闻网网站12月20日发表记者罗伯特·贝库森的文章《美军的UFO计划：到目前为止我们所知道的一切》称，现在人们大概已经看过《纽约时报》一篇详细介绍五角大楼UFO调查计划的报道。从2007年到至少2012年间，这一计划获得了2200万美元的拨款——按美国国防部的标准只是个小数目。该计划的曝光是自上世纪五六十年代“蓝皮书计划”和1999年法国政府COMETA报告公开以来最重大的信息披露。
如果这还不够奇怪的话，那篇报道中还包含了美国海军一架F/A-18F“超级大黄蜂”战斗机2004年11月14日在圣迭戈附近太平洋上空追踪一个不明飞行物时拍摄的视频。
视频中，飞行员正驾驶“超级大黄蜂”战斗机以470公里的时速在近6000米的高度飞行。当传感器试图锁定一个模糊不清的椭圆形物体时，飞行员在显示器的红外模式和视觉模式之间进行了切换。那个飞行物在红外模式中呈白色，而在电视模式中呈黑色——这说明不管它是什么，传感器都探测到了它的辐射、温度或反射变化。
在拍摄这段视频的那起事件发生时，被派往美国海军“尼米兹”号航母VFA-41“黑色王牌”飞行中队的前海军飞行员戴维·弗拉沃中校正在圣迭戈附近海域执行训练任务。弗拉沃对《华盛顿邮报》记者说：“那是一个真实的东西，它是存在的，我看到了。”他告诉记者，他认为那个东西“并非来自地球”。
在一次训练中，指挥官命令弗拉沃拦截一个不明飞行物。那个物体出现在2.4万米高空，超出了美国海军提康德罗加级巡洋舰“普林斯顿”号上的SPY-1对空搜索雷达的监控范围，随后又骤降至6000米高度。据《华盛顿邮报》报道，“军官们说他们之前几周曾追踪过数十个此类物体”。
为了看得更清楚，弗拉沃驾驶F-18战斗机开始下降。在降到大约6000米高度时，弗拉沃被一个在水面上方移动的白色物体吓了一跳。它是一个纯白的椭圆形物体，没有什么明显的特征，在波涛汹涌的水面上方保持一个较低的高度做小幅横向移动。
在他们的简短描述中，弗拉沃、副驾驶和另外两名机组成员称那个物体起初曾像“鹞”式垂直起降战斗机一样盘旋。他们说它通体白色，长约14米，和一架战斗机差不多，像飞机的机身一样有可以分辨的中线水平轴，但没有可见的机窗、机舱、机翼或推进系统。
它也没有产生明显的排气痕迹。这个药丸形状的物体接下来“将较薄的一端对准他”，与F-18战斗机呈反方向绕圈上升，然后以“数马赫”的速度加速飞走。
这与公开该视频的某UFO研究公司拿到的美国海军报告是一致的。飞行员们一开始显然以为那个物体是从潜艇上秘密试射的导弹。海军报告援引一名消息人士的话说，该物体以“看似违背物理定律”的方式移动，“向不可能的角度‘翻滚’，令F-18不可能与之交手”。
那么它究竟是什么？是美国的秘密试验项目？是秘而不宣的无人机或高超音速武器？是某个返回地球的遥控飞行器还是某个类似美国国防部高级研究项目局（DARPA）“猎鹰”项目的飞行器？
又或者这只是一个精心设计的骗局或是软件和传感器错误？也许是一次天电干扰事件？或者我们可以说它是一艘由我们无法理解的技术提供动力的外星飞船。我希望答案是最后一个，但我对此并不抱希望。我和你们一样都无法确定。
目击者——即使是战斗机飞行员——也会犯错。飞行员知道飞机怎么飞，在他们的圈子里，相信天空中有不寻常物体的人比你想象的要多。弗拉沃当然相信他所看到的东西，而许多战斗机飞行员都相信他。
五角大楼调查UFO的“先进太空威胁查证计划”仍未完全解密。不管怎样，即使最后的答案平淡无奇——比如那只是一次武器试验——目击者的描述和红外成像系统的画面也使得这个有趣的谜团值得我们做进一步调查。弗拉沃看到的是不是来自外星的物体，这并不重要。
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