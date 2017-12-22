多吃绿叶菜让老人更年轻

周三发表的研究报告称，每天吃一份绿叶蔬菜有助于预防老年记忆丧失，让大脑保持年轻。
发表在美国《神经学》周刊上的研究报告称，吃绿叶蔬菜和不吃绿叶蔬菜的老人之间的差别令人非常震惊：相当于年轻11岁。
尽管这一研究基于问卷调查，因而缺少证明存在因果关系的过程，但研究人员称，它还是提供了进一步的证据表明，健康饮食和健康变老之间存在关联。研究报告的作者、芝加哥拉什大学医学中心的玛莎·克莱尔·莫里斯说：“向饮食中加入绿叶蔬菜是促进大脑健康的简单办法。”
这一研究报告追踪了960名名平均年龄为81岁的老人，追踪时间平均为五年。所有参与调查的人都没有患痴呆症。参与者完成了关于他们多长时间吃一次菠菜、羽衣甘蓝和生菜等食物的问卷调查。他们每年接受一次思维和记忆测试。
吃绿叶蔬菜最多的人平均每天吃1.3份。那些吃得最少的人每天仅吃0.1份。
研究报告称，测试显示，每天至少吃一份绿叶蔬菜的人，“其记忆和思维技能衰退得比那些从不吃或很少吃绿叶蔬菜的人要慢”。
即便在研究人员将吸烟、高血压、肥胖、教育程度以及脑力和身体锻炼等因素考虑在内后，结果也没有变。
未参与研究的英国埃克塞特大学临床流行病学资深研究员戴维·卢埃林说：“这一结果与其他更广泛的证据相符，即坚持地中海饮食风格的人患痴呆的风险可能会降低。”所谓的地中海饮食的一个关键要素就是食用植物性食品，且摄入的红肉有限。
伦敦阿尔兹海默病协会的研究负责人詹姆斯·皮克特指出：“研究人员没有直接对痴呆症进行研究，所以，我们不能说，它会推迟或防止这一疾病的发作。”
他还说：“不过，老年人每天吃一两份富含维生素K的食物，其在记忆测试中的表现要比那些不吃的人好。吃含有必需的营养物质的健康饮食，定期运动，避免吸烟，会有助于降低患痴呆症的风险。”
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