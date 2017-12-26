中朝贸易水平11月仍处于低谷 远低于去年同期

英媒称，12月23日的数据显示，11月中国同朝鲜的贸易增加到3.88亿美元左右，但依然停留在今年的最低水平附近。严格的制裁措施继续让中国与朝鲜的商业往来放缓。
据路透社12月23日报道，中国海关总署发布的数据显示，中朝贸易总额在10月3.3489亿美元的基础上增加了15.9%，但远低于一年前的水平。
虽然这些数据显示11月的贸易比10月有所好转，但自9月5日联合国的惩罚措施生效以来，中国同朝鲜的贸易一直在放缓。联合国最近的惩罚措施禁止平壤向海外销售煤、铁矿石、铅、铅矿石和海产品。
数据显示，上月中国从朝鲜购买了价值1.0018亿美元的商品，这高于10月的大约0.9亿美元，但低于一年前的2.622亿美元。
10月中国从朝鲜的进口额是自2014年1月以来中国政府记录上最低的一个月份。
11月的出口总计为2.8784亿美元，而10月为2.442亿美元。
今年——尤其2月中国禁止煤炭采购之后，中朝两国间的贸易已经放缓。但两国贸易下降的速度加快了，因为最近的各种限制措施影响了平壤向中国销售一些重要商品的能力。
上次禁令是7月朝鲜两次洲际弹道导弹测试之后施加的。联合国估计，该禁令将让朝鲜每年30亿美元的出口收入减少三分之一。
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