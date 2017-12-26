日本欲引进舰载F-35B 突破“专守防卫”原则

据共同社12月25日报道，日本政府部门知情人士透露，防卫省正在考虑购买新的可以搭载在“直升机航母”上的战斗机，此举可被视为日本防卫姿态的一大变化，此前日本一直禁止拥有攻击型航母。
报道称，日本知情人士说，购买能够短距离起飞和垂直降落的F-35B对于对抗中国日益增强的海上力量将起到帮助作用。他们说，这些飞机将增强日本西南部遥远岛屿的防御，目前这些岛屿上只有很短的跑道。
报道称，然而，此举很可能招致中国和其他邻国的强烈反对，因为这些国家可能认为此举违反了日本和平宪法中所谓的“专守防卫”政策。
根据日本目前奉行的严格的“专守防卫”政策，日本政府一直坚持不能拥有“攻击型航空母舰”，并说这种航母可以被认为是超过自卫最低需要的攻击性武器。
海上自卫队目前拥有被称为“直升机航母”的驱逐舰。它最大的“出云”级驱逐舰（或称直升机护卫舰——本报注）长248米，可以搭载14架直升机。
知情人士说，一旦对军舰的舰艏、甲板和其他部位进行改装，F-35B就可以从现在的驱逐舰上起飞。不管是改装还是新建，这些驱逐舰都可以当作小型航母。
日本正为航空自卫队采购F-35A战机，计划共购买42架这种飞机。但是防卫省正考虑在采购中包括一些F-35B战机，或者在42架F-35A之外再采购一些F-35B。
F-35B是美国海军陆战队版本的F-35战斗机，由洛克希德-马丁公司生产。F-35A是空军版本，在传统跑道上起飞和降落。
航空自卫队的F-15和其他战斗机通常需要3000米长的跑道用于起降，而下地岛机场是冲绳岛主岛西南的众多岛屿中唯一配备长跑道的机场。
根据日本中央和地方政府1971年达成的一项协议，军用飞机不得使用下地岛机场。消息人士说，如果拥有F-35B，航空自卫队就可以使用其他遥远小岛上的机场并加强监视活动。
另据日本《东京新闻》报道，防卫省在正式讨论引进可短距起降的F-35B战斗机，以便将来在海上自卫队“出云”级直升机护卫舰上使用该战斗机。防卫省还设想将引进计划写入预计明年下半年修订的《防卫计划大纲》。
日媒称，尽管是护卫舰，但如果搭载F-35B，在军事上就会被定位为“航母”，这就与政府一直坚持的“超出自卫所需要的最小限度（防卫力量），所以不允许拥有攻击型航母”的方针不一致，而且势必也会遭到中国等亚洲各国的强烈反对。引进F-35B的设想的是在跑道较短的西南诸岛运用该型战机，未来可能会改造或新造直升机护卫舰。
报道称，F-35B在美国海军陆战队中部署。该机搭载于甲板比航母更狭窄的两栖登陆舰上，可以像“鱼鹰”运输机那样短距、垂直起降。该机还具有不易被雷达捕捉的高度隐身性能。防卫省准备在引入F-35B战斗机后，将其用于宫古岛、石垣岛、与那国岛以及南北大东岛各机场的警戒监视活动，扩大航空自卫队战机的活动范围。但具体使用哪个机场预计还需要与地方政府磋商。
未来，“出云”号、“加贺”号等直升机护卫舰的舰艏或将改造为便于战斗机起飞的滑跃起飞甲板，甲板也将进行耐热改造。一种构想是，增设航空燃料库和弹药库，改造维护管制功能，将其作为可搭载F-35B战斗机的“轻型航母”来使用，还有一种方案是新造两栖登陆舰。
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