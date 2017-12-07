马来西亚盼中国榴莲热带来商机：推动出口发展旅游

日媒称，释放出强烈气味、浑身长刺的“水果之王”榴莲在中国的人气越来越高。出于对被泰国垄断的市场份额的觊觎，马来西亚当局正在寻找除冷冻果肉之外更广阔的销路，并对榴莲外交充满期待。
据日本《富士产经商报》12月5日报道，据联合国发布的数据，中国的榴莲进口额在过去十年中以年均26%的速度增长，到2016年已达11亿美元。马来西亚农业部长奇克11月底在该国彭亨州举行的一场榴莲推广活动中说：“据说在中国，现在有两种东西需要排队购买，一个是iPhone X，另一个就是马来西亚产的榴莲。”
报道称，榴莲是一种让人又爱又恨的水果，一方面它拥有狂热的粉丝，另一方面它释放的烂洋葱或者说臭袜子的气味又让一部分人敬而远之。不过在中国，还是有很多人被榴莲的味道所征服。市场研究咨询公司英敏特的分析师劳丽丝·李认为：“榴莲的人气是如此之高，以至于催生了越来越多榴莲口味的食品，品种横跨酸奶、曲奇、咖啡、披萨等等。”
据马来西亚一位负责国际贸易的高官说，榴莲及其相关商品在中国最大的电商平台阿里巴巴的网站搜索中排名很靠前。11月在广西南宁市举办的马来西亚（南宁）榴莲节期间，约有16.5万人排队试吃榴莲中的极品“猫山王”。
报道称，马来西亚谋求的是鲜果出口，目前该国无法向中国市场出口整个的鲜果，只能出口冷冻的果肉。在马来西亚，人们一般不会去采摘榴莲，而是等着果实熟透掉在地上，所以果实上带有的污渍和病虫害风险也是让中国警惕的原因。
不过奇克部长对此充满信心，他表示，随着与中国当局谈判的深入，预计在一年之内就可以取得许可。为了在榴莲果落地之前先行采摘，据说马来西亚方面目前正在与农户协商使用网子或绳索等工具采摘。
彭亨州榴莲推广活动吸引了来自中国内陆城市西安的游客，他们表示，“中国市场上销售的多是泰国产的榴莲，但是在口味上到底不如马来西亚的猫山王，如果能够早日进口马来西亚的鲜果就好了”。
报道称，马来西亚在吸引中国游客方面也是不遗余力。由于刺激性气味强烈，榴莲是禁止被带入酒店、机场和公共交通设施内的，所以为了品尝榴莲，到访果园的中国游客正在激增。
马来西亚交通部长廖中莱表示，希望在地方城市发展榴莲旅游。由于人气上升，目前马来西亚榴莲的零售价格已经是两年前的3倍以上，有观点认为农户因此得到实惠，只要保持增长就没问题。
报道表示，在中国的榴莲粉丝中，为了省去中间环节而直接收购果园的人也不少。据彭亨州一位农地代理商介绍，拥有一座榴莲果园不仅是一笔有利可图的投资，还是社会地位的证明，邀请亲朋好友来到自己的果园享用榴莲似乎是很多人投资收购的动机。这位代理商分析认为，“出于榴莲价格将继续上涨的预期，对中国人来说，现在正是投资榴莲的大好时机”。
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