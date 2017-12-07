国际奥委会禁止俄参加平昌冬奥会 俄称是西方阴谋

外媒称，国际奥委会宣布，禁止俄罗斯参加2018年在韩国平昌举办的冬奥会，但允许俄罗斯运动员在“中性旗帜”下参加单项比赛。
俄运动员可以个人身份参赛
据德国之声电台网站12月5日报道，国际奥委会12月5日晚间在瑞士洛桑举行的会议上作出决议，鉴于兴奋剂丑闻，俄罗斯将不能参加2018年平昌冬奥会，但俄罗斯运动员可以个人身份参赛。
报道称，这一决定被视为一个折中的妥协，既将俄罗斯作为国家队排除在奥运会之外，又允许俄罗斯选手在“中性的旗帜下”参加比赛。国际奥委会表示，只有没有兴奋剂“前科”的俄罗斯运动员可以“在严格的条件下”参赛。
国际奥委会主席巴赫表示，俄罗斯运动员系统性使用兴奋剂是对奥林匹克运动精神“史无前例的破坏”，他希望，禁赛的制裁能给这一丑闻划上句号，并成为有效的反兴奋剂斗争的“催化剂”。
据国际文传电讯社报道，俄罗斯国有电视台已宣布，将不会转播本届冬奥会的比赛。
报道称，俄罗斯运动员是否真的能在没有国旗国歌伴随的情况下进行比赛，仍是个未知数。在国际奥委会做出最后的决定前，俄罗斯国内就有声音呼吁，如果俄罗斯受到国际奥委会的制裁，就应抵制平昌冬奥会。
巴赫表示，抵制奥运会的行动历来都没有产生过积极的作用。“我不认为俄罗斯运动员有理由抵制奥运会，我们是允许‘干净’的选手参赛的。”
克里姆林宫发言人佩斯科夫4日曾表示，俄罗斯并无意抵制奥运会，但强调总统普京仍保留最后的发言权。
报道称，俄罗斯在2011年到2015年间建立起了有系统、有组织的兴奋剂体制。据世界反兴奋剂组织（WADA）的报告，约1000名俄罗斯运动员参与了官方推动的兴奋剂计划，涉及2012年伦敦奥运会和2014年索契冬奥会。
2016年5月，原俄罗斯兴奋剂检测实验室的负责人罗德申科夫向外界曝光了俄罗斯体育界使用兴奋剂的规模。
俄罗斯一再否认政府让运动员使用违禁药物。此前国际奥委会已经剥夺了俄罗斯在索契冬奥会赢得的11枚奖牌，并对20多名俄罗斯运动员实行终身禁赛。
另据英国《金融时报》网站12月6日报道，俄罗斯成为体育史上首个因为使用兴奋剂而被禁止向奥运会派出运动员的国家。克里姆林宫声称此举代表着西方羞辱俄罗斯的一个阴谋。
俄强调并未找到相关证据
另据俄罗斯卫星网12月6日报道称，国际奥委会负责调查俄兴奋剂问题的委员会负责人施密德在评论俄体育界的兴奋剂违规行为时指出，从未遇到过如此规模的操纵行为。
施密德向俄记者表示：“遵守反兴奋剂规则是体育部长的工作范围，他为此负责。国际奥委会纪律委员会提出以下建议：采取必要措施，强调操纵反兴奋剂规则的存在。负责的人应该受到惩罚。同时部分‘干净’的俄运动员权益应该得到保护。实施这些程序所产生的费用应包括在制裁之中。”
他补充道：“我们从未遇到过如此规模的操纵行为，这导致奥林匹克运动遭到前所未有的损害。”
俄罗斯奥委会主席亚历山大·茹科夫则表示，他很高兴施密德领导的国际奥委会特别调查委员会没有找到俄存在国家支持运动员服用兴奋剂体系的证据。
茹科夫向记者表示：“有人企图迫使我们承认《麦克拉伦报告》中关于俄存在国家体系的记述。我们对此始终否认。我们很高兴，施密德的报告中证明了这一点。”
他强调：“至于罗德申科夫在莫斯科实验室的所作所为，我们知道，《奥林匹克宪章》规定，国家奥委会应对违反反兴奋剂法的行为负责。”
报道称，俄罗斯政府多次表示，国内不存在对体育领域兴奋剂使用的国家支持。
俄罗斯卫星网12月6日还报道称，国际奥委会主席托马斯·巴赫称，对2014年索契冬奥会上的奖牌的重新授予将在2018年平昌冬奥会上举行相应仪式时进行。
报道称，俄方坚持，没有被揭发兴奋剂的所有运动员都应该有权利参加奥运会。今年10月，俄罗斯总统普京称不管是所有运动员禁赛，还是允许他们打着中立旗帜参赛都是对国家的侮辱。
俄罗斯国家电视广播公司新闻处称，如果俄罗斯代表团不参加平昌冬奥会，该公司就不会对本次奥运会进行直播。
报道称，2016年，国际奥委会已经因违反兴奋剂指控审议过俄罗斯运动员参加里约热内卢奥运会的问题。当时，俄罗斯国家队获得了打着自己旗帜参赛的权利，但田径队被剥夺参赛权利。
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