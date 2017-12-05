日拟将钓鱼岛改名 中方敦促“停止制造事端”

境外媒体称，中国外交部发言人耿爽4日在例行记者会上表示，中方敦促日方停止在钓鱼岛问题上制造事端。
据俄罗斯卫星通讯社12月4日援引日本《产经新闻》报道，日本冲绳县石垣市欲将钓鱼岛的名称改为“石垣市登野城尖阁”。该市相关人士佐证了这一消息。这一议案将在4日召开的市议会例行会议上提出。议会会期将持续至15日，预计议会将以多数赞成通过此项议案。
耿爽对此回应称，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中方维护领土主权的决心坚定不移。无论日方玩弄什么样的把戏，都改变不了钓鱼岛属于中国的事实。
中国外交部发言人强调，中方敦促日方正视历史和现实，停止在这一问题上制造事端，避免损害两国关系改善的势头。
香港电台网站12月4日也报道称，外交部发言人耿爽重申，钓鱼岛及附属岛屿自古以来就是中国固有领土，敦促日方正视历史及事实。
报道称，日本冲绳县石垣市市长计划向市议会提交议案，审议将中国称为钓鱼岛的“尖阁诸岛”行政区名称，由“石垣市登野城”改为“石垣市登野城尖阁”，加入“尖阁”二字，以宣示日本“主权”。
此外，俄罗斯卫星通讯社12月4日还报道称，中国外交部发言人耿爽4日在例行记者会上表示，中日第八轮海洋事务高级别磋商将于12月5日至6日在上海举行。
耿爽表示，经双方商定，中日第八轮海洋事务高级别磋商将于12月5日至6日在中国上海举行，来自双方外交、防务、海上执法和海洋管理等部门的人员将参加。
他指出，中日海洋事务高级别磋商机制是双方涉海事务的综合性沟通协调机制，中方期待在本轮磋商中与日方就共同关心的涉海问题充分交换意见，增进彼此的了解和互信。
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